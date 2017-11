Polémico comentario de Iúdica sobre las mujeres

Las mujeres están uniéndose para terminar con el acoso callejero y los piropos. Cada vez más, las chicas hacen públicas sus experiencias en la calle, a través de las redes sociales, por ejemplo.

A pesar de la creciente sororidad, hay personas que todavía no se acostumbran a esta nueva actitud femenina y uno de ellos es Mariano Iúdica, el conductor de Polémica en el Bar, quien realizó unas declaraciones denigrantes contra el género: "Las que inventaron que no hay que decir piropos son todas feas, para emparejar para abajo con las lindas. Viene una fea y le dice a la linda ‘yo te defiendo, hagamos que no nos digan piropos’. ¡A vos no te dicen piropos por fea!”, sostuvo.