El shockeante audio de Sol Pérez a las puteadas

En las últimas horas comenzó a circular el número de celular personal de Sol Pérez y fueron varias las personas que comenzaron a escribirle mensajes o la sumaron a grupos de Whats App.

Lógicamente, esto no le cayó para nada bien a la participante del Bailando 2017 y, ante la insistencia de varios, ¡estalló de bronca!

“¡Estás violando mi privacidad porque estás mandando un mensaje a mi número que nadie te pasó. Yo no te lo pasé y si estoy saliendo del grupo es para que no me hinches más las pelotas“, comenzó su descargo Sol y luego comenzó con los insultos: “Maleducado de mierda. Y sos inversor de no sé que pelotudés, inversor de los pelotudos, porque sos flor de forro!”

“Me siguen hinchando los huevos y publico uno por uno los números en mi Twitter. ¡Déjense de joder, pendejos del orto! No se saben ni lavar el calzón, la concha de tu madre. Si llamo a tu mamita te ponés a llorar, puto del culo“, responde la chica del clima en otro audio.

Ahora, seguramente, Pérez tenga que cambiar su número de celular y rezar para que no se vuelva a filtrar.

¡Escuchá los mensajes!