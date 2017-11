"La cheta de Nordelta" fue novia de Jacobo

El audio de la mujer que vive en el country de Nordelta y se queja de los vecinos que toman mate en el muelle es furor. Trascendió que es cirujana, se llama Cinthia Solange Dhers y que el audio estaba destinado a su agente inmobiliaria, Michelle.

"Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata. Son de décima categoría, son unos grasas", se puede escuchar decir a la mujer. Si bien se viralizó porque es "gracioso", preocupa el mensaje discriminatorio que transmite.

Lo que también salió a la luz es que la autora del audio fue pareja de Jacobo Winograd. El mediático dialogó con el portal Big Bang News y contó un poco más sobre Dhers: "Salí con ella un par de noches. Pocas, pero sé cómo es. La Süller es inocente al lado de ella. Le gusta la billetera. Seguro armó todo esto con un productor y se les fue de las manos. Le gustan más los medios que laburar", detalló Winograd.

Además, el mediático hizo una fuerte acusación: "Lo de su consultorio es mentira, no es cirujana. Vayan al consultorio y vean que todo es mentira. Es más, la foto del auto donde estÁ ella no es real.. no es ella. No es una nena. Y no la conoce nadie en Nordelta. No existe".

También le dedicó unas fuertes palabras, dando a entender que no hay una buena relación entre ellos: " Que no me llame porque la mando a la mierda. Cómo va a hablar así de los pobres. Se mete con los que toman mate, está loca. Esto es porque no hay tema. Ella suele viajar con millonarios, fue a Miami varias veces, pero no tiene un mango", declaró.

Fuente: Diario Show