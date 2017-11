Macri: "A Nisman lo asesinaron"

El presidente Mauricio Macri, desde Nueva York, dijo que al fiscal fallecido Alberto Nisman "lo mataron" y que "necesitamos saber quién lo hizo", mientras la Justicia argentina no ha podido resolver el caso a casi tres años del acontecimiento.

“Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo”, dijo Macri, según un audio de la traducción simultánea del inglés al español de las palabras del presidente. La oficina del presidente no había divulgado el audio original en inglés, pero el vocero del mandatario, Iván Pavlovsky, dijo a The Associated Press que la traducción al español correspondía a lo que Macri dijo.

El primer mandatario argentino además agregó que “estamos apoyando a la justicia, poniendo a su disposición todos los recursos que necesitan” y que el esclarecimiento de la muerte de Nisman es vital porque “tiene que ver también con aportar claridad a nuestro futuro... necesitamos la verdad en todos los aspectos en Argentina. Yo le he prometido a la gente de mi país que siempre les voy a decir la verdad”.

Las palabras del mandatario fueron en el marco de un almuerzo del Consejo de las Américas en Nueva York, y van en sintonía con el peritaje que la Gendarmería envió al fiscal Taiano y al juez Ercolini, a cargos de la investigación. Según las fuerzas de seguridad, Nisman fue debilitado con ketamina y asesinado entre dos personas de un balazo en la cabeza.

Sin embargo, la autopsia anterior realizada por el Cuerpo Médico Forense resolvía todo lo contrario y que se trataba de un suicidio, ya que no había indicios de violencia en el cuerpo ni de que hubieran participado terceros en aquel 18 de enero en las torres Le Parc.

Mientras Taiano evalúa qué peritaje utilizar en la causa, la querella representada por la madre y esposa del fiscal pidió la prohibición para salir del país de Diego Lagormarsino, el informático imputado por haberle dado el arma con la que el fiscal finalmente murió. En los próximos días podría ser citado a declarar y hasta ser detenido ya que es el principal sospechoso para el fiscal.