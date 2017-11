Trabajadores del correo argentino se mantiene en estado de alerta

El representante, de AJEPROC manifestó que “ el tema de la medida de fuerza que se va a tomar se haría si la empresa designara a alguien, también expresó “lo que reclamamos no es la persona sino que de esta forma se estaría cortando la carrera administrativa que no le da oportunidad a los demás jefes. El malestar también es porque no se respeta la antigüedad de varios empleados que quieren concursar. Estamos reclamando la igualdad y la misma posibilidad”.

De igual modo dijo que no se permitirá que la nueva designación “sea a dedo”.

En las asambleas se ha resuelto que si asume alguien que no concursó “iríamos a medida de fuerza y con quite de colaboración”.