Bertorello dijo que en la gestión del FCyS hubo estafa multimillonaria a la Provincia

El fiscal de Estado, Carlos Bertorello, habló sobre los avances de la causa por el supuesto transporte ilegal de rodocrosita. Investigación por la cual, el fiscal federal Santos Reinoso, recientemente, imputó al ex interventor y ex presidente de SOMICA DEM, Ernesto Raúl Doering y a los responsables de la empresa Dolphin, Ricardo Manuel López y José Oscar López.

En conferencia de prensa Bertorello dio detalles de la supuesta maniobra delictiva y aseguró que se cometieron maniobras delictivas y que se estafó a la provincia por cifras multimillonarias.

“Aparecieron noticias de lo que ha acontecido en los últimos días que el fiscal federal (Santos Reinoso) ha dispuesto la acusación en contra de ex funcionarios de la gestión anterior (FCyS) y ex directivos de la empresa que tenía la concesión única para la explotación de Minas Capillitas, que significa que el fiscal ha entendido que después de una larga y excelente investigación que realizó la Fiscalía Federal, ha habido maniobras en perjuicio del Estado”, manifestó el funcionario provincial.

Bertorello dijo que, de acuerdo a información que maneja y que a pesar no estar no corroboradas por auditorías contables oficiales, se advierte del presunto perjuicio multimillonario al Estado. “Se ha llegado a hablar de más de 1.000 millones de pesos del tráfico ilegal, comercialización y triangulación con contrabando de rodocrosita”, confirmó.

En este contexto, comentó que “esta piedra preciosa (rodocrosita) se exportaba a Estados Unidos y Hong Kong y por estas operaciones se le pagaba una suma ínfima a esta provincia, lo que generó que obtengan ganancias extraordinarias. No obstante, pagar al gobierno de Catamarca sumas ínfima; monedas, es lo que hacía que obtuvieran ganancias extraordinarias ilegales”, aseveró.

Consultado respecto a la posibilidad de que tuviera conocimiento el poder político que gobernaba por ese entonces la provincia y que estaba en manos del FCyS, Bertorello dijo que esta información no consta dentro el expediente. Sin embargo, sembró dudas al respecto.

“En los expedientes no consta que el poder político de turno, es decir las instancias superiores, hayan tenido conocimiento, pero se me hace difícil de creer que no tengan conocimiento de estas maniobras. Es muy difícil que funcionarios de segundo nivel, como el presidente de la empresa puedan actuar en soledad y violando los controles en el transporte del mineral”, disparó.

El fiscal de Estado comentó que está estudiando la posibilidad de solicitar que se apliquen medidas restrictivas para evitar que Doering entorpezca la investigación.

Finalmente, dijo que en la investigación también se podrían encontrar otros delitos cometidos por quienes intervenían en la maniobra. “En el lavado de dinero, puede haber otras personas involucradas”, declaró Bertorello.