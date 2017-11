Hernán Piquín: "Pensé que me mataban"

Hernán Píquín sufrió un violento robo en la madrugada del miércoles, cerca de las 2.30 am, cuando llegaba con su auto a su casa en un country de Pilar. Los delincuentes efectuaron 11 disparos y el bailarín, al intentar escapar, cayó con su vehículo en una zanja y chocó.

“Ningún disparo entró en el auto ni en mí, sí en una de las casas y dispararon a quemarropa. Escuché el disparo y arranqué, aceleré, me caí en la zanja y bajé del auto. Lo único que escuchaba fueron los disparos”, relató el participante del Bailando: “Pensé que me mataban”, aseguró.

“Entré a la casa de un vecino, golpeé el ventanal de un vecino y gracias a Dios me abrió, nos fuimos arriba y me quedé ahí”, relató y en cuanto al country, indicó que “hay seguridad, cada casa tiene seguridad, es imposible entrar. Entraron por el frente a punta de pistola y redujeron al personal y ahí llegue yo”.

Indicó que cuando se retiró del auto pensó que había recibido un disparo debido al fuerte dolor que sentía en la parte trasera de su cuerpo: “No sé si tengo una fractura en el coxis y huesito dulce porque me duele mucho, no me puedo sentar, tengo un hematoma y voy a la clínica a sacarme una radiografía. Por milagro estoy vivo”.

En cuanto a su accionar, aseguró que “lo volvería a hacer”: “Soy justiciero e hice lo primero que me salió”.

“Para mí fue al voleo, llegué justo, si me quedaba en Capital no me pasaba pero entraban a otro vecino. Les preguntaron en qué casa había plata, quién tenía más plata”, cerró.