A un año de la desaparición de su hermano, culpa a las autoridades

Pedro Juan Aguirre de 35 años, vivía en el Paraje El Quebrachito, departamento Santa Rosa. La denuncia por su desaparición fue radicada el 11 de octubre de 2016.

Su hermano, Luis Alberto Aguirre, arremetió contra las autoridades por no haberse comprometido en la búsqueda, por lo que en diálogo con LA UNION expresó “Consideramos que no se hizo nada para buscarlo, después de mucho insistir, recién luego de ocho meses de su desaparición, fue la policía con canes, pero no hicieron nada y todo quedó igual”, expresó Aguirre.

“Creo que la policía no se está movilizando, y ya hasta lo deben haber dejado de buscar. Nosotros no perdemos las esperanzas, necesitamos encontrarlo, saber dónde está, si estuvieran trabajando, tendríamos resultados. Pido a todas las personas que puedan ayudarnos”, enfatizó.

“Nosotros mismos iniciamos una búsqueda por las zonas de Lavalle, Las Cañas y Bañado, pero no tuvimos suerte. Nos llama mucho la atención que se haya ido por su propia voluntad sin decir nada, porque siempre nos pedía que lo acompañemos a todas partes, no era de andar solo”.

“Le escribí dos cartas a la señora Gobernadora y no obtuve respuestas. Mi reclamo también es al intendente de nuestro pueblo, Elpidio Guaraz y todo su equipo, ya que no se solidarizaron en ningún momento con nuestro dolor”, finalizó Aguirre.