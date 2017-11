La Gobernadora Lucía Corpacci participó de los festejos de los 246 años de la fundación de Icaño, en el Departamento La Paz. En la oportunidad, se inauguraron las nuevas oficinas públicas, se entregaron nueve soluciones habitacionales y se realizó el tradicional desfile de las diferentes instituciones de la localidad. Al destacar la gestión del intendente Pío Carletta, respondió a las críticas de la oposición sobre el polo avícola y dijo que “a veces el que no fue capaz de hacer, lo único que sabe es criticar a aquel que hace”.

Durante su discurso, Corpacci agradeció el acompañamiento en las últimas elecciones legislativas, y ratificó su rumbo de trabajo al asegurar que “mi agradecimiento y mi compromiso es con toda la comunidad, con los que nos votaron y los que no nos votaron; las elecciones ya pasaron, y pasadas las elecciones seguimos trabajando como lo hicimos antes, y nos comprometemos a redoblar esfuerzos para trabajar junto a ustedes, para que poco a poco vayamos mejorando la realidad de toda nuestra provincia”.

En esa línea, mencionó la política de su gestión y mencionó las viviendas construidas, los hospitales, jardines y escuelas contruidas o ampliadas, los avances en el servicio de agua potable y energía en el departamento La Paz.

Apoyo a Carletta

La jefa de Estado aprovechó la oportunidad para defender la gestión del intendente Carletta. “Este municipio es un ejemplo claro de cómo podemos trabajar cuando lo hacemos todos juntos; porque la verdad es que muchas veces el intendente asume cosas que son responsabilidad de la Provincia, y muchas veces la Provincia ayuda a que el intendente pueda hacer cosas que son responsabilidad de los municipios; porque tenemos en claro que por sobre todas las cosas, está la respuesta que tenemos que dar a la gente, y a la gente en realidad no le interesa si las cosas las hace el intendente o la Provincia, lo que quiere ver es el resultado del trabajo conjunto del Gobierno, en beneficio de la comunidad”.

Icaño “es el ejemplo de modelo en el que tenemos que seguir trabajando”, añadió la primera mandataria, para reivindicar luego la tarea realizada en el municipio con el polo avícola.

“Debe ser por aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero Pío (Carletta) hizo un emprendimiento productivo que es mirado con mucho interés en el resto del país, como el tema del polo avícola; sin embargo ha sido criticado con una dureza increíble por los mismos catamarqueños”, observó.

“No supieron ver durante mucho tiempo que nuestra Provincia tiene muchas alternativas más allá del empleo en el municipio o del empleo provincial. Si no abrimos la cabeza y entendemos que tenemos capacidades productivas enormes, que tenemos que desarrollar con un Estado presente acompañándolos; que tenemos capacidades turísticas que significan trabajo y posibilidades para muchos hermanos que todavía no tienen la tranquilidad de decir que cuentan con un sueldo para llevar todos los meses a su casa; que tenemos que desarrollar el otro eje estratégico de nuestra Provincia que es la minería... si no entendemos todo esto vamos a quedar en la triste historia de un pueblo que solamente paga salarios del Estado”, sostuvo Corpacci que, además subrayó que “se demostró que se puede hacer otra cosa”.

En referencia a las críticas que recibió el programa avícola por parte de la oposición, sugirió que “no crean muchas de las cosas que se dicen, porque a veces el que no fue capaz de hacer, lo único que sabe es critica a aquel que hace, y solamente no se equivoca aquel que no hace nada”.