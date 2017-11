Inhibieron los bienes de la ex cocinera de Julio De Vido

El juez Luis Rodríguez ordenó la inhibición de los bienes de Nélida Caballero, ex cocinera de Julio De Vido. Además, solicitó el embargo y secuestro de cinco vehículos así como también le prohibió la salida del país.

Caballero gastó 900 mil pesos en autos de lujos con un sueldo de 8.500 pesos. Asimismo, según la Unidad de Información Financiera (UIF) adquirió una propiedad que pagó en efectivo por 1.800.000 de pesos. “La diferencia entre ingresos y consumos es de más de $ 2 millones”, indica la resolución.

El informe del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia presentada ante el juez Rodríguez, que abarca seis años de investigación entre 2011 a 2016 inclusive, mostró que las diferencias de patrimonios no justificados en función de ingresos y consumos de la ex cocinera de De Vido es de $2.005.630,99. Al no poder justificar la adquisición de siete vehículos y una propiedad, la justicia avanzó sobre su “sospechado patrimonio”.