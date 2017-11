De Felippe renunció por que un hincha le escupió

"Es una lástima que no se hayan dado las cosas pese al esfuerzo realizado, pero debo irme para descomprimir. Me voy porque un estúpido me escupió en la cancha y si no hay apoyo, no se puede seguir", afirmó Oma De Felippe al anunciar su renuncia "indeclinable" como director técnico de Vélez Sarfield.

Luego de la derrota como local por 2-0 ante Unión de Santa Fe, De Felippe dio a conocer su decisión y explicó: "Acá se metió la política y cuando vean que el club con ellos estará peor, van a decir que fue una lástima haberse peleado. Esto ya lo ví en otros clubes, que el día que están en el fondo recién ven la realidad".

A pesar del enojo del DT, el presidente de Vélez, Raúl Gámez, dijo que intentará convencerlo para que no abandone el cargo.

Gámez, quien dejará también su puesto el próximo sábado cuando se celebren las elecciones en el club, asumió la responsabilidad: "El culpable de todo soy yo y quiero por eso que el técnico siga".

"Si yo no me voy ahora es porque el sábado hay elecciones y faltan unos cuatro días de mandato nada más", añadió el presidente velezano.

"Este martes intentaré convencerlo a De Felippe de que modifique su postura y el miércoles ya esté entrenando y pensando en el próximo partido con Huracán. Seguro que habrá gente del club criticándome ahora, pero yo estoy convencido de que el camino económico para el club fue el que tomamos y también el deportivo", añadió Gámez.

Al explicar su apuesta, el titular del equipo fortinero sostuvo: "La idea era que Vélez creciera con estos chicos y los no tanto que tiene el plantel, y de hecho algo salió en algunos partidos y también se jugó mal en otros, como por ejemplo éste con Unión, que se perdió bien".

En ese sentido, el dirigente insistió en que De Felippe "no es el responsable de este momento futbolístico del equipo", y agregó: Lo digo porque lo vi trabajar y también porque es cierto que nosotros no le trajimos los refuerzos que él pidió".