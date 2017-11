Audio viral: compró un departamento en un country privado y se quejó porque sus vecinos toman mate

Se volvió en viral este audio en donde una mujer cirujana le envía a su agente inmobiliario. La particularidad del audio es la manera de hablar de la médica y cómo califica a sus vecinos.

Ella, según lo que describe en el audio, vive en Palermo pero le compró un departamento a su hija de 15 en Nordelta: "Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral". A lo que agrega: "La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos".

A ella lo que le perturba son los vecinos, ya que: “A mí no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”.

Además, califica a sus vecinos como unos grasas´: “Yo soy una mujer normal, pero tengo ciertos valores morales y me molesta ver a un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata”. Para finalizar describe a sus vecinos: “La gente es de décima categoría, son unos grasas”.

Escuchá el desopilante audio, ¿era para tanto?