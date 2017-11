La foto por la cual la "China" Suárez salió a aclarar "tengo estrías desde los 15 años"

Luego de disfrutar unos días en el otoño europeo, Eugenia "China" Suárez (25) regresó a la primavera argentina. La actriz arribó al país el jueves pasado junto a su hija, Rufina (4, fruto de su pasada relación con Nicolás Cabré) y Benjamín Vicuña (38), quien se había presentado con la obra Eva Perón en el Teatro Español de Madrid.

Embarazada de seis meses, la China aprovechó el soleado fin de semana para disfrutar de un día al sol. La actriz se calzó el bikini y se tiró a descansar en el sillón junto a uno de sus perros. “Domingo”, tituló la tierna foto que publicó en Instagram, en la que la Bulldog reposaba sobre su panza.

Muchas seguidoras repararon en algunos detalles de la instantánea como las estrías de la China y las venas en su abdomen. Aunque también hubo otras mujeres que -con toda la lógica del mundo-salieron en defensa Suárez. “¡Aguanten las estrías, China!”, le comentó una fan y la actriz dejó un contundente mensaje. “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestas en lo más mínimo. No es por el embarazo”, le respondió la actriz.

Por más mujeres reales.

Fuente: Ciudad Magazine