A Ulises Bueno lo destrozaron por una polémica foto

El cantante cordobés y hermano del “Potro” Rodrigo, compartió en las últimas horas una publicación de Instagram que desató una polémica inusitada.

Ulises dio un show el pasado viernes en el boliche La Morocha, de la Ciudad de Córdoba, del que participó Rodrigo “La Hiena” Barrios (41), el polémico ex boxeador, condenado a tres años y siete meses de prisión por el homicidio culposo de Yamila González, una embarazada de 20 años a la que atropelló en la ciudad de Mar del Plata el 24 de enero de 2010.

La presencia del ex campeón mundial en el escenario generó muchas críticas por parte de los seguidores del cuartetero seguidores.

No Ulises… No podés promover a este tipo. Es un asesino, mató a una chica embarazada por conducir borracho. Es un maldito”, publicó una usuaria.

“Campeón del mundo es un maestro rural o una enfermera, no esta lacra de mierda, tanto te cuesta reconocer que te fuiste al pasto?”, planteó otro usuario.

Ante tantas críticas de sus fans, el cantante expresó “yo no estoy para defender a nadie sino tendría que ser abogado pero mi hermano falleció en un accidente de autos y nadie dijo nada. Hoy me dicen a mí que estoy con un asesino, no sean hipócritas que yo ni nadie tiene el derecho de juzgar. Dios lo ve todo y a todos. ¡Chau! Será hasta que me vuelvan ganas de contarles algo, qué pena que sean así.