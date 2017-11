Todos los estrenos de Netflix para noviembre

El 2017 está por terminar, pero Netflix todavía tiene nuevas películas, documentales y series pendientes de estreno. El mes comienza con el estreno de la segunda temporada de Greenleaf, además del comienzo de Stranger, Alias Grace, The Big Family Cooking Showdown, The Sinner, The Punisher, entre otras.

También habrá nuevas películas originales de Netflix, como The Killer, DeRay Davis: How To Act Blac, A Christmas Prince, Mention of Tony Clifton, Mudbound, además de los documentales Mea culpa (Especial de comedia), Jim & Andy: The Great Beyond y Saving Capitalism.

A continuación compartimos la lista de estrenos completos con algunos de los tráilers:

Series

1 de noviembre

Greenleaf (T2) – Original de Netflix: La familia Greenleaf es líder de una megaiglesia en Memphis, pero sus negocios y asuntos personales están marcados por la avaricia, el adulterio y otros tantos pecados.

Stranger (T1): Un fiscal carente de empatía y una audaz detective investigan un homicidio vinculado a un caso de corrupción política desenfrenada.

Under Arrest (T7): En esta serie de telerrealidad, las cámaras siguen a los policías mientras resuelven crímenes, ayudan al público y detienen infractores.

2 de noviembre

Ten Percent (aka Call My Agent!) (T2) – Original de Netflix: Después de una crisis, los empleados de una exitosa agencia de talentos en París luchan por mantener felices a sus clientes superestrellas y el negocio a flote.

3 de noviembre

Alias Grace (T1) – Serie original de Netflix: En la Canadá del siglo XIX, un psiquiatra debe decidir si una asesina merece ser exculpada por locura. Basada en la exitosa novela de Margaret Atwood.

The Big Family Cooking Showdown (T1) – Original de Netflix: En esta serie, las familias de Gran Bretaña apasionadas por la comida sirven sus platillos más deliciosos para ganar el título de los mejores cocineros del país.

6 de noviembre

Nobel (T1) – Serie original de Netflix: Una serie de incidentes en Afganistán desencadena un torbellino de problemas políticos y personales para un comando noruego que regresa a su patria.

7 de noviembre

The Sinner (T1) – Original de Netflix: En un ataque de ira, una joven madre asesina a puñaladas a un hombre, pero ni ella sabe el porqué. ¿Podrá un detective compasivo desentrañar la verdad?

Fate/Apocrypha (Parte 1) – Original de Netflix: El estudio A-1 Pictures (Occultic;Nine, Sword Art Online) está detrás de este proyecto animado de Fate/Apocrypha, con Yoshiyuki Asai (Charlotte) en la dirección.

P. King Duckling (T1): Serie de animación que promueve el pensamiento positivo, la curiosidad y transmite a los más pequeños la importancia de ser uno mismo.

Project Mc²: (Parte 6) – Original de Netflix: Un nuevo caso lleva a las chicas a acercarse a uno de los ciudadanos más importantes de Maywood Glen, un empresario que tiene lazos con el padre de McKeyla.

10 de noviembre

Blazing Transfer Students (T1) -Original de Netflix: Las estrellas de Johny’s West interpretan a una banda de estudiantes reclutados para una misión misteriosa bajo las órdenes de un siniestro director.

Lady Dynamite (T2) – Original de Netflix: La comediante Maria Bamford protagoniza una serie inspirada en su propia vida. La historia surrealista de una mujer que perdió —y encontró— la cabeza.

16 de noviembre

12 Monos (T3) :En un futuro posapocalíptico, un hombre viaja en el tiempo, hasta el presente, para intentar detener la plaga que está a punto de aniquilar a la humanidad.

17 de noviembre

The Punisher (T1) – Original de Netflix: Un exmarine planea descargar toda su furia contra los criminales que mataron a su familia, pero el rastro del submundo también lleva a una oscura conspiración militar.

Longmire: (T final) – Original de Netflix: Walt Longmire debe encontrar a Henry Standing Bear y detener a Malachi Strand mientras se enfrenta a la mafia irlandesa y lucha por conservar su trabajo.

Shot in the Dark (T1) – Original de Netflix

22 de noviembre

Godless (T1) – Serie original de Netflix: La pandilla de Frank Griffin aterroriza al Oeste mientras sigue la pista de Roy Goode y se dirige hacia La Belle, un pueblo tranquilo habitado únicamente por mujeres.

23 de noviembre

She’s Gotta Have It (T1) – Original de Netflix: Nola Darling trata de definirse mientras divide su tiempo entre sus amigos, el trabajo y tres amantes. Una nueva versión en diez episodios de la película de Spike Lee.

24 de noviembre

Frontier (T2) – Original de Netflix: En la Norteamérica del siglo XVIII, tramperos y empresarios despiadados luchan por tomar el control del negocio de pieles de la poderosa Compañía de la Bahía de Hudson.

The Many Faces of Ito (T1) – Original de Netflix

Trailer Park Boys: Out of the Park: USA (T1) – Original de Netflix

25 de noviembre

Atlanta (T1)

27 de noviembre

Broadchurch (T3): Los inspectores Ellie Miller y Alec Hardy se ponen al frente de la investigación del misterioso asesinato de un niño

28 de noviembre

Glitch (T2) – Original de Netflix: Un agente de policía y una médica deben enfrentar un misterio cargado de emotividad cuando siete residentes locales regresan de la muerte en perfecto estado físico.

Good Morning Call (T2) – Original de Netflix: Una estudiante que por fin consigue vivir en su propio apartamento se frustra cuando se entera de que tendrá que compartirlo con el chico más popular de la escuela.

29 de noviembre

Guerra De Idolos (T1): Esta serie se enfoca en las crecientes fortunas de la familia Solar y su famoso hijo, y explora el drama del mundo de la música desde todos los ángulos.

Películas

1 de noviembre

42 (2013)

Casper (1995)

Chappie (2015)

Charlotte’s Web (2006)

Field of Dreams (1989)

Men in Black (1997)

Michael Clayton (2007)

Oculus (2013)

Scary Movie (2000)

Silent Hill (2006)

The Bittersweet (1940)

The Pursuit of Happyness (2006)

The Reader (2008)

The Whole Nine Yards (2000)

To Rome with Love (2012)

Undercover Grandpa (2017)

Where the Day Takes You (1991)

2 de noviembre

All About the Money (2017)

It’s Not Yet Dark (2016)

3 de noviembre

Eventual Salvation (2008)

4 de noviembre

Williams (2017)

5 de noviembre

The Homesman (2014)

The Veil (2016)

6 de noviembre

The Dinner (2017)

7 de noviembre

Dizzy & Bop’s Big Adventure: The Great Music Caper (2009)

Killing Ground (2016)

The Journey Is the Destination (2016)

10 de noviembre

The Killer – Original de Netflix

12 de noviembre

Los huéspedes

Straight Outta Compton

Esta chica es un desastre

13 de noviembre

Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004)

Chasing Trane: The John Coltrane Documentary (2016)

14 de noviembre

DeRay Davis: How To Act Black – Original de Netflix

Hickok (2017)

16 de noviembre

9 (2009)

17 de noviembre

A Christmas Prince – Original de Netflix

Mention of Tony Clifton – Original de Netflix

Mudbound – Original de Netflix

Red, White, Black, Blue Odyssey (2017)

Santa Claws (2014)

20 de noviembre

Piranha (2010)

21 de noviembre

The Case for Christ (2017)

21 de noviembre

Song to Song

22 de noviembre

I, Daniel Blake (2016)

Cherry Pop (2017)

The Boss Baby (2017)

Tracers (2015)

23 de noviembre

Deep (2017)

24 de noviembre

Bushwick (2017)

27 de noviembre

Darkness Rising (2017)

28 de noviembre

The Queen Of Spain (2016)

30 de noviembre

The Details (2011)

Winning (1969)

Documentales y especiales

10 de noviembre

Mea culpa – Especial de comedia original de Netflix

15 de noviembre

Lockup: State Prisons (Colección 1)

16 de noviembre

Jennifer Lopez: Dance Again

Steve Jobs: El hombre detrás de una Mac

17 de noviembre

Jim & Andy: The Great Beyond – Original de Netflix

21 de noviembre

Saving Capitalism – Original de Netflix

Brian Regan: Nunchucks and Flamethrowers – Original de Netflix

24 de noviembre

Cuba and the Cameraman – Original de Netflix

Kids

7 de noviembre

Project Mc2 (Parte 6) – Original de Netflix

10 de noviembre

Dinotrux – Supercargados (T1) – Original de Netflix

Glitter Force Doki Doki (T2) – Original de Netflix

17 de noviembre

Luna Petunia (T3) – Original de Netflix

Spirit: Cabalgando libre (T3) – Original de Netflix

Stretch Armstrong y los guerreros Flex (T1) – Original de Netflix

21 de noviembre

Beat Bugs: All Together Now – Original de Netflix

27 de noviembre

My Little Pony: Friendship Is Magic (T7, parte 2)