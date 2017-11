¿Melina Lezcano encontró a su ex novio con su bailarín en la cama?

No es la primera vez que Mimi da que hablar con sus picantes declaraciones y la infomación que brinda en Confrontados, donde trabaja como panelista. Y esta no fue la excepción. La novia del Tirri deslizó la posibilidad de que Melina Lezcano había echado a su bailarín Joel Ledesma por encontrarlo en la cama junto a su -ahora- exnovio... ¡y la cantante se defendió!

’’Ojalá Dios le pueda iluminar el alma y que pueda encontrar el camino para disfrutar de lo que está viviendo, sin tanta oscuridad, sin tanta venganza. Porque él sabe perfectamente que esto es un invento porque a mí me mostraron la conversación de él contando e inventando esta historia, también de que yo soy lesbiana y bla bla bla", comenzó diciendo la participante del Bailando en audio que mandó al programa de elnueve, y en referencia a las versiones sobre el bailarín y su ex, Matías Palleiro.

"La verdad me da lástima que no pueda disfrutar lo que está viviendo. Ojalá encuentre un poquito de luz en tanta oscuridad porque mintiendo y tratando de lastimar a la gente. Me parece que no es el camino y en la vida todo vuelve", cerró, visiblemente enojada.