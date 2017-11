Adiós a una grande, falleció María Marta Serra Lima

La reconocida cantante María Martha Serra Lima murió este jueves en un hospital de Miami, Estados Unidos, según lo confirmó su familia. Su hija, Cecilia, la acompañó en todo momento.

Hace poco más de un mes, la cantante contó que debía someterse a una serie de operaciones tras los problemas que padecía en la zona lumbar y pierna.

"O me opero o no vuelvo a caminar más", había dicho a los medios al mismo tiempo que afirmaba que tenia “miedo, son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”.