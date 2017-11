Empleados del Senado protestaron en la Legislatura por los despidos

Un grupo de trabajadores del Senado se sumaron a la manifestación que llevaban adelante ocho agentes legislativos que fueron dados de baja.

La protesta se inició con un corte de calle y luego se trasladó el reclamo al Hall de ingreso del Palacio Legislativo. Allí los trabajadores dados de baja contaron con el acompañamiento y respaldo del resto de los agentes legislativos.

A pesar de la fuerte presencia policial, los empleados lograron sortear el operativo de seguridad e ingresaron por los pasillos hasta el despacho de la vicegobernación donde pedían ser recibidos por alguna autoridad.

“Esto es una clara persecución política, porque no se entiende si no cómo se hace un ajuste solo a los empleados que cumplen todos los días con su función y quienes fueron nombrados como asesores no corren la misma suerte”, manifestó en diálogo con LA UNION Juan Nieva, titular del sindicato de empleados legislativos.

El referente gremial dijo que no bajarán los brazos y que continuarán con el reclamo hasta que los empleados recuperen su puesto laboral.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, si es necesario realizaremos las presentaciones ante la justicia. No vamos a permitir estos atropellos y que se produzcan despidos políticos vinculados a los resultados electorales. Hay empleados que llevan siete años de trabajo”, declaró Nieva

Por su parte, el presidente de la UCR y diputado del FCS-Cambiemos, Luis Lobo Vergara, bajó al hall y expresó su solidaridad y preocupación por la situación de los trabajadores. Afirmó que planteará lo sucedido a sus pares, a fin de mediar y lograr que se dé marcha atrás a la medida.

En tanto, el senador por Valle Viejo, Jorge Malnis (FCyS- Cambiemos) comentó que las autoridades del Senado le informaron que los despidos se debían a cuestiones presupuestarias. “Me sorprende que todos los cesanteados sean oriundos de Paclín y del Frente Cívico. Creo que hay cuestiones políticas en la medida”, opinó.

Repuesta

Una vez calmados los ánimos de los manifestantes, la autoridades del Senado informaron que se analizará la situación en general y que habrá una respuesta.

Si bien no se explicó en qué términos sería la respuesta, todo hace suponer que se podría arribar a algún tipo de acuerdo.

Se informó además que las bajas aún no han sido formalizadas, que los decretos no están firmes. El viernes se convocaría una reunión entre las partes involucradas.

Sin sesión

Mientras se realizaba la protesta de los empleados cesanteados, debía realizarse la reunión de labor parlamentaria, pero por la ausencia de varios diputados no fue posible.

La notable ausencia de los representantes de la Cámara baja provincial dejó nuevamente sin quórum para resolver cuáles serían los temas a tratar en la fallida sesión parlamentaria.