Se enamoró a través de Facebook y la estafaron

En la mañana de ayer, una mujer junto a su hijo se hicieron presentes en la redacción de LA UNION para que los ayudemos a concientizar sobre la horrible experiencia que les tocó vivir, cuando un hombre, a quien conoció por medio de las redes sociales, la estafó económica y moralmente.

Tal como lo estableció Alejandra Quiroga, oriunda de Buenos Aires, en su denuncia radicada en la Unidad Judicial N°1, dijo haber conocido, a través de las redes sociales, a un hombre de 47 años de edad, domiciliado en la zona norte de esta ciudad, en el mes de agosto, con quien entabló una relación.

Pasado un tiempo, el hombre le pidió que viniera a nuestra provincia para conocerla personalmente, y fue entonces cuando comenzó su calvario.

En diálogo con este medio, Alejandra comentó “por inmaduro que parezca, me vine, y hasta hicimos planes de casamiento. Él me pidió que saque un préstamo para comprar una moto, yo lo hice, y quedó en que me pagaría en cuotas. Pasó el tiempo y nunca me pagó nada”, dijo afligida.

“Yo ya estaba en mi provincia, e intentaba comunicarme con él porque estaba siendo intimada por el banco, y cuando por fin logré comunicarme, me dijo que ni se me ocurra aparecer por acá porque iba a terminar muerta”, agregó conmocionada.

“Mi hijo me recomendó que viaje y haga la denuncia, y estoy acá para concientizar a otras mujeres, para que no les pase lo mismo que a mí. Me siento violentada moralmente, además del problema económico que todo esto me ocasionó. Ahora con mis pocos recursos estoy camino a la terminal de ómnibus para regresar a Buenos Aires, y espero que la justicia actúe”, finalizó la mujer.