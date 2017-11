La provincia dejó en stand by el proyecto de ley impositiva hasta conocer los lineamientos de Nación

Una de las leyes claves de todo gobierno es la ley impositiva. El gobierno de la provincia se encuentra trabajando en la misma, junto a la ley de presupuesto 2018, pero ante las reformas planteadas por el Gobierno nacional, la confección del proyecto que debe enviarse a la legislatura debió suspenderse.

El lunes, el presidente Mauricio Macri presentó lineamientos generales de las reformas que pretende acordar con los diferentes actores de la vida política, económica y social del país pero solo fueron enunciados que no se explicaron en detalle, por lo que las provincias aguardan conocer “la letra fina” de los proyectos para poder discutir con Nación la conveniencia de las propuestas.

En diálogo con LA UNION, la Administradora de Rentas de la Provincia, Susana Varas, explicó que “desde el Ministerio de Hacienda ya estamos trabajando con el proyecto de ley impositiva 2018 pero eso ha quedado ligeramente en stand by hasta conocer en forma profunda cuáles son las reformas tributarias que se delimitan desde el Gobierno nacional, así que esto ha quedado suspendido”.

En ese sentido, Varas se refirió a la dificultad de que hasta ahora no haya precisiones sobre las modificaciones que plantea el gobierno de Mauricio Macri. “Hasta que no tengamos cuál es el lineamiento de la reforma tributaria y cómo impactaría en la provincia, todavía no podemos expedirnos ni proyectar una modificación tributaria a nivel provincial” indicó.

Ingresos Brutos

Una de las modificaciones que Nación planteará a las provincias es que haya una importante disminución en los ingresos brutos que cada jurisdicción cobra, con la intención, según Nación, de no perjudicar la reactivación económica en cada jurisdicción. En este sentido, al igual que lo sostuvo el ministro de Gobierno Gustavo Saadi en diálogo con este medio, la funcionaria remarcó que Catamarca es una de las provincias con las alícuotas más bajas del país. Sin embargo, dejó en claro que de los cuatro impuestos que cobra la Administración de Rentas, el de ingresos brutos es el que más recauda.

“Ingresos brutos es el que mayor incidencia tiene en la recaudación que está a cargo de la Administración de Rentas (inmobiliarios, automotores, sellos e ingresos brutos). De esos cuatro, el que mayor incidencia tiene, que llega a ser el 80 por ciento, es el de ingresos brutos”, indicó.

Al traducirlo en dinero, Varas informó que “nosotros hemos superado y nos hemos estabilizado en más de 200 millones de pesos de recaudación mensual”, situación por la cual una baja en este impuesto significaría una importante baja en las arcas de las provincia.