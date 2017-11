Investigan tres abusos sexuales y un intento de rapto a niñas y niño de entre 8 y 12 años

En el lapso de 48 horas, la Justicia local tomó conocimiento, mediante la presentación de denuncias penales, que tres niñas y un niño de corta edad, fueron víctimas de delitos aberrantes.

LA UNION pudo saber de fuentes judiciales, que se denunciaron tres casos de abuso sexual -en dos de ellos, las víctimas señalaron a los supuestos autores- y el intento de rapto a un niño de apenas ocho años cuando jugaba en inmediaciones a su casa. (ver recuadro)

Uno de los casos de abuso sexual reportado a la Justicia involucraría a la pareja de la madre de la niña de 12 años, cuyos padres se encuentran separados.

El denunciante, esta vez, fue el padre de la chica, quien luego de compartir con ella el fin de semana, tomó conocimiento -según denunció- de que la pareja de su ex esposa, quien vive con esta en el domicilio donde también se encuenta su hija, había abusado de la niña.

De acuerdo a lo trascendido, en un momento determinado aprovechando que la madre de la chica no estaba en la casa, el sujeto la habría abordado con intención de someterla sexualmente. A lo que la niña se resistió y logró zafarse.

Según el denunciante, su hija le comentó que el sujeto la tocó en sus partes íntimas y que no se había animado a contarle a su madre por temor a que no le creyera, ya que meses atrás había vivido una situación similar con este sujeto y al contarle a su madre, no le creyó, aunque corrió de la casa al depravado. Pero ahora regresó a vivir con ellas y la situación volvió a suceder.

Más casos

Otra denuncia fue realizada por la madre de una niña de 11 años. De dicho informe, se desprende que durante el último fin de semana, en circunstancias de haber quedado la niña al cuidado de un tío, este le habría tocado los pechos e intentó darle un beso en la boca. Al llegar a buscar a su hija, la mujer la notó extraña y tras insistirle en varias oportunidades, la pequeña terminó por contarle a su madre lo que le había hecho su tío, quien además la habría amenazado para que no contara nada.

Inmediatamente, la mujer se dirigió a la Unidad Judicial y denunció el hecho.

También en el departamento Valle Viejo, se reportó una denuncia por abuso sexual. Fuentes judiciales consultadas al respecto señalaron que la misma fue realizada por una mujer, quien dijo ser madre de una adolescente de 14 años de edad, a quien un sujeto intentó ingresar por la fuerza a un descampado con la intención de abusar de ella. El hecho sucedió el domingo a la tarde, aunquerecién trascendió el lunes, luego de que la mujer tomara conocimiento de los sucedido por una amiga de su hija, a quien la adolecente le contó el momento vivido.

En todos los casos, la justicia activó los protocolos de abuso sexual .

¿Qué es el rapto?

El rapto es un delito previsto en el Código Penal Argentino contemplado en los Artículos 130 y 131; donde se castiga con prisión de uno a seis años a quien sustrajere o retuviera por la fuerza a una persona con fines de menoscabar su integridad sexual.

Intento de rapto en el sur

Por otra parte, una joven madre de 30 años de edad, se presentó en la Unidad Judicial N 2 y denunció el intento de rapto de su hijo de ocho años de edad. Fuentes judiciales indicaron que, de acuerdo al relato de la mujer, en circunstancias que su hijo se encontraba jugando en inmediaciones a su casa, en el sur de la ciudad, una camioneta tipo combic de color blanco, detuvo la marcha.

En el interior, había un hombre -según le habría dicho el pequeño a su madre- quien lo llamó y le ofrecía caramelos, invitándolo a subir al vehículo. Siempre según la denuncia, uno de los pequeños que jugaba junto a su hijo se acercó a donde estaba el hombre, quien abrió la puerta e intentó introducirlo por la fuerza a la camioneta. Esto asustó a los chicos y salieron corriendo.

Al llegar su casa, el niño le contó lo sucedido a su madre. Así también, recordó la denunciante, que su hijo le manifestó que antes de detenerse la camioneta, la había visto pasar ya varias veces por el lugar.