Denuncian a la cooperativa Juntos Podemos por amenazas y agresión

En la mañana de ayer, Sebastián Romero de la cooperativa Juntos Podemos, que es la encargada del cobro del estacionamiento en el casco céntrico, denunció al presidente de la asociación, Alberto Moreira, por amenazas y agresión física.

El hecho habría ocurrido el pasado el martes 24, cerca de las 9:30 de la mañana, cuando el joven estaba realizando el cobro a una usuaria. Según relató, Moreira llegó en su vehículo, se bajó “agresivamente” y empezó a amenazarlo con matarlo a él y su padre. Además, aseguró que estaba alcoholizado.

“Me dijo que me iba a reventar la cabeza con el asfalto, diciendo ´no sabes quién soy yo, soy el jefe, doy la orden y vos tenés que obedecer´. Me empezó insultar con palabras muy feas. Me sentí muy mal y justo la señorita empezó a grabar y luego paró la guardia urbana”, explicó.

El supuesto motivo por el que la pelea habría comenzado fue un reclamo que el joven realizó anteriormente, con respecto a la demora en el pago. Sin embargo, esto ya habría ocurrido con otros empleados, los cuales también habrían sido amenazados.

“Juega con las necesidades de la gente porque somos personas humildes las que estamos trabajando. A mí ya me tendría que haber pagado, vengo todos los días a trabajar”, dijo el joven.

Explicó que el servicio pertenece a la Municipalidad, y que quien se encarga de controlar la planilla de asistencia, es Moreno. Sin embargo, desde el Municipio no lo habrían atendido.

“Las autoridades me cerraron la puerta en la cara. No me quieren atender, dicen que no depende de ellos. Si no es así, a dónde va toda la plata que nosotros recaudamos”.

El joven ya realizó la denuncia contra Moreira y el video en el que es agredido ya se viralizó por las redes. Mientras tanto, espera que las autoridades respondan.