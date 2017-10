¡Al fin! WhatsApp ya permite eliminar mensajes enviados

WhatsApp comenzó a habilitar la opción para eliminar los mensajes enviados a un chat de grupo o contacto individual dentro de un plazo de siete minutos luego de haberlos mandado.

Esta opción de la aplicación se había anunciado en junio pero recién ahora la podrán usar las personas que "tengan la versión más reciente de este servicio" tanto en Android, iOS como Windows Phone.

"Eliminar para todos te permite eliminar mensajes específicos que has enviado a un chat de grupo o a un chat individual. Esto es útil si envías un mensaje por error al grupo equivocado o si el mensaje que has enviado tiene algún error", informó WhatsApp en su blog oficial.

Asimismo, señaló que los mensajes "para todos" que las personas eliminen serán reemplazados por la leyenda "este mensaje fue eliminado", que será publicada en el chat con el destinatario.

El plazo de tiempo para borrar los mensajes tiene que ser dentro de los siete minutos después de haberlos enviado, ya que una vez transcurrido ese lapso no hay forma de hacerlo.

WhatsApp detalló que para que los textos se eliminen exitosamente para todos los usuarios, tanto el emisor como el destinatario "deberán estar utilizando la versión más reciente de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone".

Además, indicó que los destinatarios "podrán ver los mensajes antes de que sean eliminados o si no se han eliminado exitosamente", y aclaró que el emisor no recibirá una notificación si el mensaje no se ha eliminado exitosamente.