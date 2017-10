Nicolás Dujovne presentó el proyecto de reforma tributaria

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó este martes los lineamientos generales del proyecto de reforma tributaria que propondrá el Gobierno nacional, centrado tanto en la baja de impuestos como la del déficit fiscal.

El proyecto deberá ser enviado al Poder Legislativo para su aprobación, pero el equipo económico del Gobierno aún no se reunió con los distintos partidos políticos para establecer el consenso.

En respuesta a las preguntas de la prensa, Dujovne afirmó que la administración nacional confía en que habrá una buena parte de los partidos políticos que acompañará la reforma.

En la presentación, el titular de la cartera económica explicó cuáles son los principales cambios mentados por la administración del Presidente Mauricio Macri:

"Cambiemos se hizo cargo de una economía que venía con muchísimos problemas. Quisimos cambiar las cosas para generar una economía en crecimiento".

"Hoy nuestro país está creciendo. Hace varios meses comentamos que ya habíamos comenzado a crecer, hoy está muy claro que la economía está en expansión. El crecimiento le llega cada vez a más argentinos".

"Vamos a bajar la evasión, vamos a tener más inversión y generación de empleo, eficiencia y competitividad. Tendremos un sistema más equitativo y más igualitario, queremos seguir este camino de desarrollo que hemos comenzado y queremos que la expansión sea de manera continuada".

"Hemos avanzado en la mejora del gasto público, bajará en términos de PBI por primera vez desde 2004. Bajaremos el gasto más de un punto y medio en términos del PBI y seguiremos bajándolo en los próximos años".

El funcionario negó la posibilidad de un cambio en el impuesto a las ganancias a los trabajadores: "En esta reforma no hay ninguna modificación a los mínimos no imponibles de los ingresos de las personas. La modificación de 2016 implicó un aumento del costo de un 0,6% del PBI. Hoy no pensamos en un cambio en ese sentido".

"Creemos que, con esta reforma, vamos a ir a una economía mucho más competitiva y con costos mucho más bajos, entonces la baja de la carga tributaria para los consumidores también va a bajar mucho".