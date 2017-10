APANE: Padres y docentes reclamaron ayer por el aparente cierre de la institución

En la mañana de ayer, docentes y padres de alumnos de APANE, se encontraron con las puertas cerradas del establecimiento educativo y con una nota pegada en el ingreso, en la que la institución informaba lo siguiente: “Por hechos que comprometen a los niños en su tranquilidad y que fueron llevados a cabo por empleados de nuestra institución; docentes y padres sin antigüedad estatutaria, han producido en la asociación grupos irreconocibles (SIC) y antagónicos, lo que torna imposible el normal funcionamiento. Por ello, y en resguardo de los derechos de nuestros hijos, su integridad física y psíquica, hemos resuelto, conforme normas estatutarias, cerrar esta institución”.

Ante esto, los padres llamaron a la Dirección de Gestión Privada para que se presente en la institución, ya que reconocen la “relevante irregularidad” desde el 2015, de parte de la presidente de la institución Adriana Azar.

“Nos encontramos con este cartel, que dice que la escuela está cerrada. Nosotros estamos en conciliación obligatoria desde el mes de julio. Nos dijeron que están tratando de resolver la situación con el ministerio de trabajo, y se van a apersonar acá para hacer un acta”, dijo una docente.

A su vez, explicó que ante la irregularidad en la que se encuentra la comisión, con las denuncias que realizaron los mismos docentes, muchos padres se habrían hecho “eco” de estos reclamos.

“Personería jurídica en agosto dictaminó que la comisión se encuentra irregular, o sea que la conclusión que sacamos, de este letrero que tiene firmas pero no tiene sello, es que no tiene validez. Porque si esa comisión está irregular desde el 2015, porque no presenta memoria, no presenta balance, no presenta rendición de cuentas, este cartel para nosotros no tiene validez”, aseguró.

El conflicto, según explicaron, radica en la falta de liquidación a docentes, falta de balances desde el año 2015 y rendiciones de cuentas en el programa PIO que hace al refrigerio de los alumnos.

La dirección de personas jurídicas podría determinar la intervención de la asociación si es que no presenta la documentación que se requiere para autorizar el llamado a asamblea.

Los docentes continuarán a la espera de una solución concreta que permita terminar con esta crisis que atraviesa la institución y de la que ya tomaron parte diferentes organismos.

Mientras tanto, los chicos son los mayores perjudicados por la medida.