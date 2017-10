Unas 120 mil cuentas de Facebook en el país serían de acosadores de menores

Desde la organización gubernamental Alerta Vida, que se especializa en casos de pedófilos en internet, aseguran que 7 de cada 10 niños sufrieron algún tipo de acoso sexual por parte de adultos que usan principalmente Facebook para "seducirlos", al punto que se calcula que ya hay 120.000 cuentas en la reconocida red social creadas exclusivamente por pederastas argentinos que hacen todo lo posible por lograr contacto con víctimas menores de edad.

"La situación es muy grave, los degenerados que operan en Argentina, con más de 120 mil cuentas en Facebook, son permanentemente denunciados ante el FBI y sabemos que el 70% de los menores que tiene cuenta padeció algún tipo de acoso sexual por parte de adultos", indicaron representantes de la asociación.

Este debate resurgió luego de que el sábado pasado agentes policiales rescataran a un hombre, de 72 años, que intentó suicidarse tras huir de la ciudad de Balcarce, en donde fue acusado de abusar sexualmente de varios jóvenes utilizando la modalidad de "grooming", es decir, engañando a menores en redes sociales.

La investigación se originó a partir de la denuncia de la mamá de un menor de 14 años. El sujeto, acusado de abusar de varios menores de edad, se había escapado de su casa antes del allanamiento e intentó quitarse la vida tomando medicación pero fue encontrado en un camino vecinal de esa localidad por personal policial y quedó internado.

El fiscal Rodolfo Moure le informó al portal 0223 que la causa fue calificada como "grooming", iniciación a la prostitución de menores, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual en grado de tentativa. "A partir del allanamiento en su vivienda, en la que secuestramos elementos que permitieron confirmar los hechos investigados, solicitamos su aprehensión por razones de urgencia", confirmó.

Efectivos de la Sub DDI y de la Comisaría de la Mujer y la Familia allanó el domicilio del imputado -cuyos datos personales no se dieron a conocer- y requisó una computadora, material pornográfico, y copias de unos mails en los que había coordinado el encuentro con las víctimas. Más allá de la utilización de perfiles falsos en las redes sociales (básicamente en Facebook, pero también WhatsApp), el constructor y ex profesor utilizaba distintos métodos para ganar la confianza de sus víctimas, siempre varones de entre 14 y 16 años. "En estos casos y en otros que habrían ocurrido hace más de una década, el sujeto les decía a los menores que buscaran en algún banco de la plaza un regalo que les había dejado", afirmó Moure.

Ese accionar se constató en varias ocasiones, cada vez con una suma de dinero mayor hasta que coordinaba un encuentro en el que les proponía enseñarles a manejar o realizar alguna otra actividad en otro lugar. En el encuentro cara a cara, brindaba una mayor cantidad de dinero para mantener relaciones sexuales, en algunos casos a bordo del automóvil del imputado en zonas rurales del partido de Balcarce.

Hernán Navarro, director de Grooming Argentina, declaró que la cantidad de casos con menores victimizados por adultos que los contactan en redes sociales está aumentando. "Esta tendencia se le puede atribuir a varios factores, el más importante de los cuales es la ausencia de la discusión pública y privada sobre cómo se utilizan las redes sociales. Esto se debe, en parte, a una distancia generacional. Incluso cuando hay voluntad de diálogo hay una brecha muy importante entre los inmigrantes digitales, que son los padres, y los nativos de la tecnología, que son sus hijos", mantuvo Navarro.