Jorge Rial anticipó cuándo planea su retiro de Intrusos

En épocas de cambios repentinos en la televisión, donde no existen apuestas infalibles para lograr el éxito, Jorge Rial (56) hace 17 años que conduce Intrusos, programa insignia de América.

Y lo hará por al menos tres años más, según anticipó en una entrevista en la que descartó continuar en la pantalla chica durante décadas, al estilo Mirtha Legrand: "Mi objetivo es redondear a los 20 años, después vemos. Pero así queda más redondo a los 20, y además va a quedar en la historia. Fíjense que es el único programa que no paró nunca. Desde el primer día hasta ahora, no paramos nunca, no nos tomamos vacaciones, nada" .

De todas formas, prolongará el éxito del ciclo de espectáculos, según detalló en su charla con Fernando Prensa para el programa radial Falta de respeto: "Redondeo 20, en principio quiero llegar a eso. Después veremos si sigo con Intrusos, si me tomo un año sabático, si me dedico a otra cosa, si hago un programa semanal, no sé qué voy a hacer".

En lo que sí fue tajante Jorge Rial fue en su sentido de pertenencia al canal América, y negó la posibilidad de cambiar de emisora: "Siempre he tenido ofertas, por suerte, en estos años, pero a mí me tira mucho América, estoy muy cómodo ahí. Conozco a todos los técnicos, con Daniel Vila (presidente del Grupo América) tengo una relación de primera. Es muy difícil que me muevan de ahí. Salvo que me rajen, no me mueven de ahí. En América me han dado un lugar que no me ha dado nadie".