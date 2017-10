Las principales frases destacadas del discurso de Macri

Mauricio Macri habló este mediodía en el CCK frente a referentes de distintos sectores y llamó a construir "consensos básicos sobre el rumbo del país"

A continuación, las principales frases del discurso del Presidente:

"Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no solo hablo de la política"

"No exagero cuando digo algo que voy a repetir hasta el cansancio: somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre"

"Tenemos que apuntar a la modernización del Estado, abierto, íntegro, transparente, moderno y democrático. Tenemos que jerarquizar el empleo público"

"Si no hay consensos básicos no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones, ni seguridad jurídica, ni competencia empresaria; no habrá equidad social, ni una salida de la pobreza"

"En vez de quedarnos mirando los fracasos del pasado tenemos que mirar al futuro"

"El cambio cuesta, pero no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca"

"No se trata de sacar o ajustar sino de poner. Ceder en algo para crecer"

"Hoy podemos decir con alivio que los argentinos maduramos, que desafiamos esa actitud de quedarnos quietos y resignarnos; que entendimos que todos los problemas tienen solución y que depende de nosotros"

"Detrás del cambio hay a veces una mirada reaccionaria y conservadora; hay privilegios"

"Reformarse es crecer, y Argentina entró en una etapa de reformismo permanente y no hay que tener miedo a las reformas"

"Hay que hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Debemos diseñar el sistema de impuestos equitativos"

"Tenemos que avanzar hacia un esquema de reglas de juego que fomente el empleo privado formal"

"Necesitamos una moneda estable para que el crédito que volvió a aparecer sea más fuerte y sólido"

"No tendría que haber jubilaciones de privilegio y regímenes especiales. ¿Por qué?"

No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos a que la inflación nunca más sea un instrumento de la política. Y tenemos que equiparar la carga tributaria"

"Reformar el país es darle las alas que necesita para volar en el mundo de hoy; superar las trabas para volver al país dinámico"

"Los argentinos vivimos presos de la lógica autocomplaciente del fracaso"

"Creo que nos hemos obsesionado en debatir ciertos temas; no se trata de negar nuestra historia"

"Para salir de la pobreza tenemos que organizarnos. Para eso los convoco a lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar una hoja de ruta con reglas que den estabilidad"

"Construir un Estado que no esté al servicio de la política, sus funcionarios o los gremios. Esto incluye reformas en la Justicia, en el sistema electoral"

"Una nueva relación fiscal entre el Gobierno y las provincias. Convoco a los gobernadores a pensar en soluciones duraderas. Acordar una distribución de recursos equitativa"

"No nos gusta endeudarnos pero menos mentirnos emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación"

"El miércoles vamos a presentar una propuesta de una reforma tributaria con mira en la equidad y el largo plazo"

NOTA RELACIONADA: Macri lanzó su propuesta de "país ordenado"