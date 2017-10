El día que Pampita atropelló con el auto a su mamá

La entrevista que Pampita le hizo a Nicole Neumann avivó la guerra eterna entre ellas. Y tan enojada quedó la rubia, que recordó un viejo rumor que circuló en el ambiente hace muchos años.

En ese sentido, la relación de Carolina Ardohaín con su madre, Tania Dos Santos, siempre fue un punto conflictivo, y en algún momento circuló la versión que lanzó Nicole: “le podría haber contestado qué pasó esa vez cuando ella quiso pasar por arriba con el auto a la madre“, expresó la ex de Cubero.

En una entrevista que dio en 2005, Tania habló sobre ese episodio . “Lo que pasó fue que ella me regaló una mascotita que la saqué a dar una vuelta y se me escapó en el garage de la casa de ella. Como Carolina se tenía que ir rápido con la camioneta y yo estaba buscando el perrito agachada, no me vio y, bueno… Pero no quiero hablar de eso”, relató Tania en Infobae para despejar dudas sobre lo ocurrido.

Exitoina