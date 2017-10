Dura confesión de Fede Bal sobre el problema de un familiar con las drogas

Federico Bal hizo algunas sorprendente revelaciones en cuanto a algunas experiencias con las drogas que han tenido en su familia. Entrevistado por Matías Martin en Basta de Todo, el participante del Bailando se refirió a su abuelo, el gran Alfredo Barbieri, y a Carmen.

“Hay una historia muy linda de que mi viejo (Santiago Bal) estaba compartiendo teatro de revistas con mi abuelo Alfredo, y toda esa camada tomaban mucha falopa y no estaba mal visto. Tenían que hacer tres funciones. Tomaba para hacer su monólogo. Mi viejo estaba meando, 21 añitos y le dice: ‘Che pibe, no querés? Un pirulo, ¿no querés?’ Y mi viejo le pregunta: ‘¿Qué, es droga? yo no tomo, no, no’, y se quedó re nervioso mi papá, porque sentía que le hacía un feo al no tomar”, relató en el ciclo radial de Metro.

Por otro lado, Fede contó una anécdota junto a su madre en Ámsterdam, donde la vedette probó marihuana. “Fumó como cuatro veces. Me decía: ‘Esto es una mierda, no pega’. Y después la perdí y la encontré en un lugar comprando remeras. Se quiso ir de ahí con una remera sin pagar. Después salimos, compramos una cerveza y nos encontramos con un siberiano y le empezó a hablar: ‘Ay que lindo que sos’ y después el perro le empezó a responder. Lo grabé y fue el mejor video de mi vida“, narró entre risas.

Exitoina