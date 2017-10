“En tiempo de elecciones se entregan bolsones a diestra y siniestra”

Durante la vigésimo tercera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, la concejal Jimena Herrera cuestionó que durante la etapa electoral se cambie el destino de las partidas para ayudar a los comedores.

La edil sostuvo que “a los comedores actualmente se les da por día el equivalente a 3,50 pesos por cabeza; antiguamente, en el año 2000, no llegaban al peso. En tiempo de elecciones no hay partidas y uno ve desfilar los bolsones, no voy a decir de qué partido, a diestra y siniestra y es fuertísimo”.

En ese sentido agregó que “cuando pregunta por determinados fondos para comedores o merenderos la respuesta es que no hay “pero sí hay para darle al señor que está llevando gente a votar. Eso es algo que lastima la democracia de la cual soy una defensora, cuidemos las instituciones”.

La edil esgrimió estas palabras en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.