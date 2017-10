Concejal no sabe lo que pasa en el CD

Por su parte, el concejal Walter Figueroa (PJ-FJV) dijo que el CD trabaja normalmente y le restó importancia al cartel que denunciaba “corrupción”.

“Estamos en democracia y con libertad de expresión. Por lo que cada uno puede expresarse como pueda, al que le afecte y se sienta tocado tendrá que modificar su forma de trabajo”, declaró a LA UNION. Al tiempo, que agregó: “Uno viene a trabajar como corresponde y no me afecta el cartel. Son cuestiones personales porque no hay una toma real del CD. No altera el normal funcionamiento, si hay quórum sesionaremos”, sentenció.

Y aseguró que si Lancia dice que hay corrupción en el CD, tendrá que probarlo en la Justicia.

Consultado sobre los supuestos conflictos que existirían entre el gremialista y un grupo de empleados de planta del CD, el edil dijo que no sabe nada. “Estoy trabajando en mi oficina no me enteré de ningún problema, no puedo ver las discusiones que pasan en el pasillo”, declaró.

“Los empleados acercaron un petitorio al Cuerpo donde reclaman ser incluidos en el aumento salarial, que en principio solo es para un grupo de 30 empleados. Reclaman que la medida es discriminatoria. Todo está en la DIL porque allí se firmó el acta acuerdo. Ahora los empleados solicitan ser incluidos en el aumento salarial por tareas específicas, tendremos que esperar que Inspección laboral resuelva”, explicó.