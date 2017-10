Tensión entre empleados de Osep y la gerencia

En la mañana de ayer, el Gerente de la Obra Social de los Empleados Públicos (Osep), Federico Hausberger, dio una conferencia de prensa en donde desmiente los “supuestos” rumores sobre la tercerización en algunas áreas. Sin embargo, el subsecretario gremial de UPCN, Walter Espeche, asegura que no son rumores y que el malestar existe, además de “una preocupación” por parte de los empleados.

Espeche trabaja en la parte de facturación de farmacia, y aseguró que hace poco más de dosmeses ya se habría tercerizado el control de la facturación.

“Éramos dos personas que nos dedicábamos a controlar la liquidación del Colegio Farmacéutico y esa auditoría pasó a manos privadas. Ahora lo hace la empresa ‘Farmalink’, que es de Buenos Aires, y nosotros tuvimos que buscar otras áreas. No sé por qué dicen que no”, aclaró

A su vez, explicó que existen inquietudes por parte de los empleados, quienes temen que privaticen las auditorías de las clínicas, de los médicos y sanatorios, además de la tercerización de la farmacia.

“Yo no quería que esto se torne con otras interpretaciones, la gente sigue estando preocupada porque decían que no se iba a privatizar y se privatizó, decían que no iba a pasar esto con el archivo pero pasó. O sea, es la inquietud de si sigue avanzando con este tenor las posibles pérdidas de las fuentes laborales. Ahora hay que esperar a ver qué sacamos en limpio de todo eso”, concluyó.

Por otra parte, Federico Hausberger, aseguró que “no hay ninguna intención de la obra social de privatizar ninguna área”.

Aclaró que actualmente trabajan en “la mejora” del sistema de control de auditoría, en algunos sectores que “son claves” para el funcionamiento de la obra social, y que tienen que ver con el gasto que “se tiene” y la inversión que “se hace”.

“Puntualmente lo que hablan del tema de farmacias y ese caso en particular, nosotros aclaramos desde el momento en que se firmó el convenio, que íbamos a gestionar una auditoria propia de la obra social que hace el procesamiento de las recetas”, dijo.

Explicó que por mes se procesan alrededor de 25, 27 mil recetas y aseguró que este trabajo “siempre lo hizo Farmalink”.

“Ellos son los que hacen a la obra social una nota de crédito que es como un descuento que le hace a la industria, que en realidad no lo recibe la obra social porque la derivan a farmacias”, explicó.

Agregó que las recetas, (que incluye un control de qué medicamentos son los que se prescriben, las cantidades y todo) están en una “norma operativa” en cada uno de los convenios, con el fin de “mejorar el control” y tener una “medida más exacta” de lo que se hace con el gasto.

Por último, Hausberger dijo: “Que algún empleado tenga que cambiar de función dentro de lo que le corresponda, dentro de su categoría y decir que se va a privatizar por eso, es como decir que porque hacemos débito automático con alguna tarjeta de crédito están privatizando el tema del ingreso”.