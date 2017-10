Plémica: Filmaron a un legislador consumiendo cocaína

El video desató un escándalo en la política tucumana, cuando se conoció este lunes. Se lo ve aspirando la droga que le da una mujer. Está recostado sobre un sillón y bajo los efectos de la cocaína. El hecho ocurrió dos años atrás.

El funcionario público habló con la prensa y pidió disculpas. "La estamos pasando mal y no es justo para mi familia. Más allá de que haya sido un acto de la vida privada, soy un representante del pueblo. Es una situación inmerecida para ellos", expresó.

Gassenbauer dio todos los detalles sobre su problema y contó cuántas veces lo hizo. "Debe haber sido un par de veces en mi vida. Cuando vi lo que había surgido, dije: "no más, no más". Y me aferré a mi familia, a mi carrera política. Eso me sirvió", admitió.

El legislador está casado y tiene dos hijas pequeñas. Por su adicción se sometió a los exámenes que por ley debe hacerse al entrar a la Cámara.