Finalizó el escrutinio definitivo en Catamarca

En este sentido dijo que se trató de una elección rápida y sencilla y resta realizar los cómputos para comunicar a la cámara a nivel nacional y al juez provincial.

Por otra parte Roja se refirió sobre los que no sufragaron, por lo que al respecto dijo que seguidamente se elaborará el registro de infractores para hacer una lectura del código de barra de cada troquel y se confeccionará. “En sesenta día deben justificar la no emisión del voto. En caso de no ser así deberán pagar una multa o en su defecto habrá sanciones como impedimentos para realizar trámites en oficinas públicas y para realizar pasaporte”.

Finalmente dijo que fue un alto porcentaje con votantes que no fueron a emitir su voto y se debe a la indiferencia o talves a oferta electoral que no satisface. “Sería bueno que tomen conciencia y voten”.