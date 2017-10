Denunció a su ex por robo de $60 mil

José Heredia, de 32 años denunció a su ex pareja por el robo de una importante suma de dinero. Según se desprende del informe judicial, María Maza, quien sería su ex pareja, le sustrajo de su domicilio la suma de sesenta mil pesos. El hecho sucedió en el domicilio del denunciante, ubicado en calle Obispo Rizo Patrón al 200. El ilícito fue advertido por el damnificado alrededor d elas 21.00 horas cuando al retornar a su hogar se dio con la desagradable sorpresa. Inmediatamente llamó la policía y al radicar la denuncia, sindicó a su ex pareja como la autora del hecho.

Otra víctima de robo en su domicilio fue Federico Segovia, a quien desconocidos le sustrajeron elementos varios del interior de la morada, sita en el barrio Las Tres Marías.