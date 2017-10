10 cosas que todo trabajador debe saber sobre sus derechos

Actualmente la mayor parte de la población trabaja en relación de dependencia, a pesar de esto muchas personas no tienen acceso a la información adecuada para defender sus derechos y tampoco tienen medios para acudir a un asesoramiento letrado. Por esto enfoquejus.com hizo una lista con las respuestas a las preguntas más comunes de la gente.

1) “Me dijeron que no vaya más, que me van a llamar cuando me necesiten…”

El contrato de trabajo debe interrumpirse mediante notificación fehaciente, ósea mediante un telegrama o carta documento.

Cualquier otra notificación careceré de efectos, por lo que es necesario intimar al empleador (mediante telegrama) para que aclare situacion laboral y de esa manera lograr que se expida expresamente. No es necesario que Ud. siga concurriendo a trabajar como se dice por ahí, pero sí, intimar a su empleador a que aclare su situación laboral. De no realizar esta intimación podría intentar considerar que abandonó su puesto de trabajo y así despedirlo con causa evitando pagarle su indemnización.

2) “Si renuncio no me deben nada…?”

Si usted renuncia a su empleo, no le deben abonar indemnizaciones (art. 245, 232, 233) pero sí le deben abonar el sueldo de lso días trabajados este mes, el proporcional de vacaciones no gozadas y el de aguinaldo (SAC). Si Ud. es empleado de la construcción, debe exigir que se le entregue la libreta para poder cobrar el Fondo de Cese Laboral.

3) “Estoy trabajando “en negro”, ¿Cómo hago para que me regularicen el contrato?”

Si usted desea regularizar su contrato, deberá enviar una carta documento o telegrama a su empleador pidiéndole dicha regularización, y consignando los datos necesarios al efecto.

Los Art. 8,11 y 15 de la Ley 24.013, lo hacen acreedor si no hubiera sido registrado después de la intimación, a una indemnización equivalente a ¼ de su remuneración por cada mes que no estuve registrado.

4) “Las horas extra se pagan ¿Cuánto?”

Si, las horas extra se deben pagar, y su valor es un 50% mas de la hora normal. Para el trabajo comprendido entre el sábado desde las 13, domingos y feriados, la hora extra vale el 100% de la hora normal.

5) “Para que exista contrato de trabajo, tengo que haber firmado algo?”

No. El simple hecho de prestar servicios por el pago de un salario crea la existencia del contrato, no hace falta que este escrito.

6) ” Cuántos días me corresponden de vacaciones?”

Según la Ley 20744, en su Art. 150 corresponden:

Hasta 5 años ………..14 días corridos

De 5 a 10 años ………21 días corridos

De 10 a 20 años …….28 días corridos

Más de 20 años ……..35 días corridos

Asimismo, deberá consultarse al convenio colectivo de trabajo en el cual se halla encuadrado el trabajador por si hubiera alguna variante que no puede en ningún caso disminuir los parámetros precitados.

7) “Antes de retirarnos, de vez en cuanto, nos revisan nuestras pertenencias?. Esta bien?”

Si, la ley permite los controles personales destinados a proteger los bienes del empleador. Pero estos controles deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal.

Los controles del personal femenino deberán estar reservados exclusivamente a personas del mismo sexo.

8)”Para cumplir con mi trabajo debo efectuar algunas veces ciertos pequeños gastos. La empresa me dicen que no tiene la obligación de reitegrar esos gastos. Es así?”

No. El empleador debe reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado de su trabajo, y resarcirlo por los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo.

9) “Que horas quedan comprendidas en la jornada nocturna y que limitaciones existen al trabajar en el?”

La jornada de trabajo nocturna es la comprendida dentro del horario de 21 a 6 de la mañana. La jornada de trabajo integralmente nocturna no podrá exceder de 7 horas. Esta limitación no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen de trabajo por equipos.

Cuando se alteren horas diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada en 8 minutos por cada hora nocturna trabajada o se pagaran los 8 minutos de exceso como tiempo suplementario o extra.

10) “En el recibo de sueldo figura lo que mi empleador para de contribuciones?”

No, en el recibo de Sueldo solamente figuran lo que te descuentan de aportes y corresponde que estén hechos en la columna de deducciones. Para saber que contribuciones hace el Empleador por el Trabajador debes dirigirte a la AFIP y con tu N° de CUIL pedís que te emitan los aportes que realizo tu empleador.

Si me despiden durante el periodo de prueba, deben pagarme indemnización?

No corresponde indemnización en caso de despido, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación laboral durante el lapso de prueba sin expresión de causa. Pero cuidado, esto solo es aplicable cuando el empleado se encuentra registrado (en blanco) desde el primer día de trabajo. En las empresas comunes este periodo es de 3 meses y en las PYMEs (pequeñas y medianas empresas) es de 6 meses. A través de un convenio colectivo homologado se puede extender a 6 meses en empresas comunes y 12 en PYMEs.

¿Cuantas veces el mismo empleador me puede contratar como empleado “a prueba”?

El trabajador no puede ser contratado a prueba por el mismo empleador más de una vez.

¿Como me tengo que anotar en la ART?

En la aseguradora de riesgo de Trabajo el trabajador no debe anotarse, es una obligación que tiene que cumplir el Empleador en el momento que queda firme la relación laboral.