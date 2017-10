Caso Maldonado: el juez dice que el "testigo E" no existe

A una semana del hallazgo de Santiago Maldonado la evidencia del cuerpo aún no disipó todas las dudas ni las versiones cruzadas que empantanan el caso y el juez federal Gustavo Lleral decide romper el hermetismo. El magistrado, en una entrevista con un diario nacional, relata telefónicamente detalles de cómo se llegó al rastrillaje que dio con el joven tatuador y explica cuáles son los interrogantes aún abiertos en la causa.

Cauto y poco afecto a hablar públicamente, Lleral piensa cada palabra para no emitir opinión ni entorpecer la pesquisa en la que ya dio el paso más importante: darle una respuesta a la familia. El magistrado afirma que "nadie aportó un dato certero que pudiera indicar dónde estaba Santiago Maldonado, ni indicó dónde realmente estaba". Y enfatiza que "el testigo E no existe en el expediente y nunca declaró ante sede judicial". "Desconozco quién es", afirma.

Con una explicación meramente jurídica, agrega que para que se cierre el expediente de desaparición forzada "debe haber una sentencia definitiva". Y agrega que hay que esperar "unas dos semanas" para saber la causa de la muerte de Santiago.

-Tras 78 días de búsqueda, donde se especularon muchas hipótesis, finalmente pudo dar con el paradero de Santiago Maldonado ¿Qué está acreditado hasta ahora en el caso y qué falta investigar o determinar?

- Se pudo establecer el hallazgo de un cuerpo sin vida que después fue demostrado que es el de Santiago Andrés Maldonado. Hasta ahora lo único que se sabe es lo que yo he declarado sobre la autopsia, que el joven no tenía lesiones y no tenemos más datos corroborados que eso. Ahora resta aguardar los resultados definitivos de la autopsia. También se deben recibir los testimonios de las personas que participaron del rastrillaje para que conste en el expediente cómo lo encontraron. Hasta ahora no tuvimos tiempo de hacer ese trámite porque estuvimos ocupados en el traslado del cuerpo y el desarrollo de autopsia, donde se analizaron minuciosamente sobre los rastros que podían encontrarse en el cuerpo. Respecto a cómo llegó Santiago a ese lugar, hay muchos datos colectados en el expediente a través de los testigos. Por supuesto que puede haber más pruebas, nada cierra esa circunstancia.

- ¿Cómo tomó la decisión de hacer el rastrillaje hace una semana atrás? ¿Por qué se hizo en esa fecha?

- Después de haber asumido en este trámite de habeas corpus, que es un procedimiento constitucional de característica excepcional, el objetivo fue dar con el paradero de Santiago Maldonado. Con ese norte, la tarea que realizamos con mi equipo fue colectar todas las pruebas necesarias, además de las que ya constaban en el expediente. Ya se habían colectado un sinnúmero de pruebas y el 13 de octubre tomé la decisión de realizar un nuevo rastrillaje el río Chubut. En esa resolución se establecieron claramente los fundamentos y los motivos que aconsejaban realizar la medida.

Uno de los pilares fundamentales de esta decisión fue un testimonio que brindó el prefecto principal Leandro Antonio Ruata, un prefecto rescatista y buzo con amplia experiencia, que aconsejo realizar un nuevo rastrillaje con más buzos y bomberos.

Se hizo en esa fecha porque fue luego de que con con la comunidad se establecieran las condiciones para poder ingresar. Es decir, con la prefectura sin ningún tipo de arma u objeto intimidatorio. Ese fue el acuerdo. Si la comunidad hubiese permitido que se hiciera antes, yo lo hubiese hecho antes porque yo ya tenía el testimonio de Ruata desde días antes. Si ellos hubiesen aceptado antes, lo hacíamos antes. Cuando se llegó al acuerdo fue ese el día el que se dispuso para esperar la llegada de los Bomberos, del Equipo de Antropología Forense y del perito de parte propuesto por Sergio Maldonado. Por ese motivo fue esa fecha, para que se den todas las condiciones.

- ¿Por qué debió dialogar con los mapuches para hacer el rastrillaje? ¿La autoridad judicial no podía ingresar en el lugar?

- Sin duda se ingresó al lugar por una decisión de la Justicia. Pero yo decidí acordarlo con ellos por las condiciones en las que está dada la convivencia en ese lugar. Lamentablemente hay un cruce de intereses que afectaron el principal interés en el habeas corpus, que era encontrar a Santiago Maldonado y dar una respuesta al derecho que tienen sus familiares a conocer la verdad. El resto de los intereses sobrevolaron al asunto. Por eso mi decisión estaba orientada a dialogar. Para evitar problemas mayores, decidí que esa era la mejor forma en que la que Estado podía cumplir su trabajo frente ante una situación muy delicada que sólo conocen los que viven acá.

- ¿Existió un llamado de la comunidad o recibió el dato de persona que lo alertó de la posibilidad de encontrarlo a Santiago ahí donde finalmente lo encontró?

- No, nunca. Nunca existió un llamado ni de la comunidad mapuche, ni de la comunidad de Esquel, ni de la comunidad argentina que brindara un dato certero en esta causa. Existieron llamados anónimos y de cada uno se formó un expediente para certificarlo. Fueron casi 400 en toda la causa, pero ninguno de esos, ni nadie, aportó un dato certero que pudiera indicar dónde estaba Santiago Andres Maldonado. Yo pedi un compromiso en ese aspecto, pero nadie indico donde realmente estaba. Si hubiese existido ese llamado no huebiese puesto en riesgo a los bomberos voluntarios que hacen de corazón ese trabajo, ni los hubiera sometido a un viaje extenso desde distintas partes del país con sus peros. Tampoco hubiese expuesto a los 16 buzos a hacer semejante tarea.

- ¿Quién es el testigo E?

- Mire... el testigo E no existe en el expediente. Nunca declaró ante sede judicial, nunca tuvo contacto conmigo ni con nadie de este juzgado. Desconozco quién es el testigo E. Pudo haber declarado extrajudicialmente, como tantas personas que hablan tantas cosas de las cuales no sabemos si es verdad o mentira.

- ¿Fue presuntamente la última persona que estuvo con Santiago? ¿Qué fue lo que declaró de manera extrajudicial? ¿Se dio vuelta en sus declaraciones?

- No declaró nunca... así que no sé de qué se pudo haber dado vuelta o cómo pudo haber cambiado porque aquí no declaró nunca, ni en el juzgado ni en ningún lado. Insisto, en que en el expediente no existe.

- ¿Podría ser llamado a declarar ahora en el expediente?

- Yo realmente desconozco quién es. Como toda la persona, si tiene información, en base al llamado que yo hice a colaborar en el hallazgo, obviamente que es importante. Hoy también lo es cualquiera que tenga datos pertinentes y claros sobre algo que permita reconstruir qué ocurrió con la vida de Santiago.

- ¿Cómo se desarrolló el rastrillaje que dio con el cuerpo de Maldonado, desde que se llegó con la Prefectura y los binomios al lugar hasta que se decidió retirar el cuerpo?

Una vez que llegamos luego de conversar con la comunidad, los buzos fueron observados por las personas del lugar que quisieron verificar que no llevaran armas. Todo se organizó pacíficamente y se comenzó desde el puesto de guardia viejo, dentro del predio. Se bajaron dos balsas y en una de ellas subió Sergio acompañado por un miembro de la comunidad, mientras en otra iba un perro con su guia. Se hizo el rastrillaje en las dos márgenes y en todo el cauce, teniendo en cuenta la orientación del viento.

Se produjo el hallazgo pasada más de una hora. En este sentido aun nos falta recolectar el testimonio del buzo que lo hizo. Yo estaba en otro lugar en el momento del hallazgo. Convoqué a Sergio Maldonado y a su abogada y les anuncié el hecho. Ahí estaban los veedores de la APDH y la gente de la comunidad.

Aguardamos a que viniera la unidad de criminalística que estaba en Esquel de la PFA y debimos esperar, por pedido de los familiares, que llegara el perito de parte, cuando se hizo presente se hicieron todas las operaciones pertinentes.

-¿Hubo violencia?

- Después en el lugar apareció gente que no estaba antes y se generó una situación de tensión, pero más sobre eso no me interesa decir.

-¿Alguno de los testigos de la causa pudo haber incurrido en falso testimonio?

-No puedo decir nada sobre eso porque sería aventurarlo.

- ¿Algún miembro de la comunidad pudo haber visto el cuerpo con anterioridad al rastrillaje?

-Eso no lo sabemos, no puedo aventurarlo.

-¿Se debe investigar si existen, o no, responsabilidades penales de los mapuches o de la gendarmería? ¿Está cerrado el expediente de desaparición forzada?

- En este momento estamos finalizando todas las tareas que nos quedan pendientes en el habeas corpus. Ese expediente podría conducir a un cierre porque el objetivo era hallar a Santiago y se logró. Hay que terminar con ciertas diligencias para terminarlo.

El caso caratulado como desaparición forzada no está cerrado porque hay una investigación penal en curso. Para que se cierre tiene que haber una sentencia definitiva. Es una investigación que está en curso en la fiscalía. De hecho la autopsia forense se ordenó por pedido de la fiscal en ese expediente, o sea que de por sí hay que esperar su finalización.

Después hay un error en el tema de [lo que significa] la carátula de desaparición forzada. En todo expediente judicial hay hechos que hay que establecer si son delitos o no lo son, si hay un autor o no lo hay, si el autor es responsable o no lo hay. Son hechos. Después que se le ponga una carátula, no es un rótulo definitivo, es solo una calificación jurídica que puede ser modificada hasta el final de la sentencia, incluso en una segunda o última instancia en un tribunal superior.

-¿Pudo hablar con la familia tras la identificación? ¿Qué le dijeron?

- Convoqué a la familia a la autopsia, tenía interés en conocer a Germán [Maldonado, hermano de Santiago] y atenderlo como corresponde. Cuando estábamos haciendo la pericia, los médicos avisaron que se podía proceder un reconocimiento de parte de ellos y decidieron hacerlo. Después tuvimos una conversación, que es íntima, que fue muy cálida de parte de ellos y que me reservo para mi.

-¿Cuándo se conocerá oficialmente la causa y la data de la muerte de Santiago?

-Aún la causa y la data no se saben y debemos aguardar unas dos semanas para tener datos certeros.