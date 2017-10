Julio De Vido pidió licencia como diputado nacional, pero mantiene los fueros

El ex funcionario kirchnerista Julio De Vido presentó esta mañana formalmente un pedido de licencia como diputado nacional. Y le sumó su renuncia como presidente de la Comisión de Energía de la cámara Baja.

Lo hizo en el inicio de la semana en la que se iba a avanzar con su desafuero, tras el pedido de detención realizado por la Cámara de Casación, en el marco de la causa por corrupción en Río Turbio.

El escrito firmado por el diputado del bloque del FpV-PJ ingresó esta mañana por mesa de entradas en el Congreso de la Nación. Ahora la solicitud deberá ser aceptada por la Cámara en una sesión especial.

Fuentes parlamentarias aclararon que "los fueros continúan vigentes, porque se pierden sólo si se deja de ser Diputado (el caso de una renuncia) o si el legislador es apartado por el cuerpo", como se creía que iba a pasar con De Vido esta semana.

Ante las especulaciones de una posible detención del diputado, fuentes judiciales aclararon a este medio que eso no ocurrirá mientras cuente con la inmunidad que le otorga la banca que ocupa en el Congreso; por ahora, este es el caso del ex ministro de Planificación.

En cuanto al pedido de licencia, en el texto al que tuvo acceso Infobae, el legislador opositor señala que se le quieren quitar los fueros "sin ninguna prueba"; apunta contra Eduardo Costa y señala que hay un planificado "armado de causas" en su contra.

"Les aseguro a todos que la posible afectación a mi libertad personal en estas condiciones donde no existe Estado de Derecho no me desvela", aclara De Vido en el tramo final del documento.

"Les aseguro que sí me interesa conocer la trama de corrupción que me pone hoy en este lugar y ante esta persecución feroz y agraviante. Guardo la esperanza de llegar con vida a averiguarlo", remató.