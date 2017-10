Saadi: “Hoy fortalecemos la calidad democrática de nuestra provincia”

El ministro de Gobierno y diputado nacional electo, Gustavo Saadi, también emitió un breve discurso en la sede del Partido Justicialista donde destacó principalmente la importancia de la jornada cívica vivida ayer por los catamarqueños. Tras la militancia de toda la provincia, hizo lo propio con “todos aquellos ciudadanos de Catamarca que hoy han hecho una jornada cívica ejemplar, hoy fortalecemos la calidad democrática de nuestra provincia. Fue una elección en paz, tranquila y quiero agradecerles especialmente a aquellos que han acompañado este proyecto, que no es ningún proyecto individual sino un proyecto colectivo que tiene como objetivo la inclusión de más y más catamarqueños”.

Luego Saadi se refirió a los candidatos de la oposición a los que felicitó por participar del comicio. “Quiero felicitar también al ingeniero Brizuela del Moral, Nilda Escotorín de Unidad Ciudadana y Ariel López del Partido Obrero porque todos hemos fortalecido hoy este sistema democrático de la provincia”.

Por último, el funcionario se refirió a Corpacci: “Quiero agradecer a la militante número uno de la provincia de Catamarca, la gobernadora Lucía Corpacci.”

Ginocchio

Tras las palabras de Saadi, hizo lo propio su compañera de fórmula, Silvana Ginocchio. La diputada electa agradeció a quienes confiaron en ella como candidata y se comprometió a cumplir con la palabra empeñada durante la campaña electoral.

“Es muy gratificante para mí, haber llegado hasta acá. Mi compromiso es trabajar, soy una trabajadora y a partir de mañana comienzo a trabajar por todos los que me votaron y todos los que no me votaron” señaló.