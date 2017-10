“Yo siempre doy todo en cada pelea que me toca”

El pasado viernes por la noche en el Club Hindú BBC, el pupilo de Joel Corzo, Gabriel “El Terrible“ Corzo, le ganó a Roque Juncos de Córdoba, en lo que fue el festival “La Noche viene Terrible”. Así consiguió su sexto triunfo en seis presentaciones desde que está en el campo rentado.

En diálogo con la prensa, el joven boxeador, habló de lo que fue la pelea, del futuro y más: “Yo soy un boxeador que doy todo en cada pelea, así hice siempre. A pesar de haber hecho un gran desgaste, por suerte pude ganar y lo hice bien. Le gané a un boxeador de nivel”.

Luego comentó: “Tengo un estilo parecido a mi rival, por eso se dio una pelea pareja. Creo que pude conectar los mejores golpes, no pude derribarlo y llegar al nocaut”.

Además comentó cómo se sintió físicamente en la pelea: “Me sentí muy bien, solamente tuve un problema en el estómago, no podía cambiar al aire. Me costó un poco en el último round”.

También señaló: “Me faltó un poco con la derecha y punta para poder voltearlo, estoy contento porque le gané boxeando. Me sentí bien en la pelea a pesar de algunas complicaciones”. “Por ahí me falta experiencia, en el sentido de no arriesgar tanto y conectar golpes más justos”.

Sobre el futuro, Corzo señaló que aunque de ese tema se encarga su manager y padre Daniel, él está dispuesto a salir de nuestra provincia en el momento que sea convocado para combatir en el interior de nuestro país. Por útimo aclaró que cree que en diciembre podría retornar al ring para despedir la temporada.