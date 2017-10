Chayle se entrena en la Provincia de Chubut

El boxeador catamarqueño, Oscar “Metralleta” Chayle, pasa sus días en la Provincia de Chubut, entrenando de cara a lo que viene en su carrera.

Cabe recordar que Chayle, tenía una oportunidad de vivir y entrenar en Estados Unidos, más precisamente en el gimnasio del “Goden Boy”, Oscar de La Hoya. Esto se frustó y decidió continuar su carrera en el país.

El pupilo de Julio Apza, se entrena en el gimnasio Municipal número 1 de Chubut, bajo las órdenes del ex boxeador profesional Robin Zamora.

El boxeador le confió al medio Ringcatamarca, diciendo: “Me siento bien, quiero quedarme y hacer lo posible por seguir con esta carrera. El boxeo me cambió la vida, no me imagino sin él que me sacó de la calle, me hizo una mejor persona y le debo mucho. Por eso no quiero parar hasta llegar adonde sueño”.