Madres de electrodependientes se movilizaron a plaza 25 de mayo

Con gran preocupación y con mucho dolor las madres de los niños electrodependientes contaron su preocupación de la no publicación en el boletín oficial de la aprobación de las leyes de electropendendientes y de Cannabis medicinal. Si esto no sucede, por ejemplo, la EC Sapem no puede solucionar el tema de los generadores a estas familias que lo necesitan.

“Se habló con el ministro de salud, secretarios de la gobernadora y no podemos conseguir que se publique en el boletín oficial, si esto no sucediera hasta el martes, presentaremos un pronto despacho y luego un amparo”, expresó una de las madres, quien finalmente concluyó: “Le pedimos a la gobernadora que firme lo que tiene que firmar para que las leyes se puedan reconocer”.

Por otra parte, otra de las madres, expresó entre llantos. “tengo aspirador que salió dos mil pesos pero hay muchas mamas que no lo pueden comprar. Me pasó que al cortarse la luz en la noche, mi hija empezó a toser, el respirados manual se rompió y tuve que salir urgente a buscar donde proveerle de oxígeno para que respire porque si no se me moría. Es muy triste la realidad que atravesamos. Necesitamos generadores urgente”.