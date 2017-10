Buscan a familiares del interno que tenía dinero guardado en el Hogar de ancianos

De cauerdo con lo indicado por Sergio Oyola, director del Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú", se trata de un hombre originario de Salta, de ocupación peluquero que trabajó muchos años en la calle Chacabuco.

"Era una persona muy particular, que no rendía cuentas a nadie de lo que hacía y solía tener por costumbre no aceptar las normas de la institución.

El hombre llevaba al menos 10 años interno, pero en algunos momentos se fue y volvió por voluntad propia, ya que vivía en la calle", expresó Oyola, quien además indicó que tenía en su poder más de 108 mil pesos en moneda vigente y otro dinero que ya no estaba en circulación.

El Hogar de Ancianos es depositario del dinero y se aguardará un tiempo prudencial para ver si aparece algún familiar y luego se dispondrá qué hacer con los mismos, aunque sería primordial para algunas necesidades de la institución.