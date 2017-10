Cáncer de mama: 18 de cada 100 mil mujeres mueren en Catamarca

Ayer se conmemoró el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. En la provincia se realizaron diversas jornadas durante todo el mes, en las que se busca concientizar e informar a la mujer sobre esta enfermedad. Sin embargo, en Catamarca aún no existen estadísticas aproximadas de cuántos casos fueron detectados hasta ahora.

En diálogo con LA UNION, Andrea Piaggio, directora provincial del Programa de Control de Cáncer de Mama, explicó que lo que buscan es encontrar la paciente y realizar el tratamiento completo. Si bien esta enfermedad no se puede predecir, es necesario realizar un chequeo anual, sobre todo en las mujeres mayores de 40 años, que es donde mayormente se presentan los síntomas.

“El cáncer de mama es una enfermedad que de la única manera que podemos intervenir es detenerlo a tiempo, para poder curarlo, en el 95 por ciento de los casos, cuando la lesión es bien pequeñita”, dijo.

El Programa de control de cáncer de mama empezó hace 3 años y lo que busca a nivel nacional es llegar a tener un tamizaje. Es decir, llegar a tener un tamiz y detectar si la paciente tiene alguna lesión sospechosa para poder tratarla a tiempo. Eso debería ser en todas las mujeres mayores de 40 años, de forma anual o bianual, por medio de una mamografía.

“En nuestro país todavía no tenemos estandarizado, porque para que el tamizaje sea eficiente lo que tenés que hacer es buscar a todas las mujeres de 40 años de esta población, ubicarlas por el documento, por el padrón electoral o lo que fuera, y obligarlas una vez al año a pasar por el mamógrafo, como hacen en los países desarrollados. Ahí podría decir una estadística de cuántos cáncer hay, cuántos curamos, cuántos se mueren”, explicó Piaggio.

A su vez, dijo que aún no cuentan con el “tamizaje” ya que el Programa de Control habría comenzado recientemente. Los datos con los que actualmente trabajan son: cuántas mujeres hay en la provincia y según eso, cuantos mamógrafos se necesitan para poder controlarlas. Hace poco tiempo desde Nación enviaron un mamógrafo “digital directo” al Hospital San Juan Bautista, que es de donde trabajan mayormente. Según detalló Piaggio, al mes se realizan 200 mamografías, de pacientes que llegan por “voluntad propia” o por “recomendación del médico”.

“Por eso la estadística, no es algo que yo pueda decir tengo 20 pacientes por cáncer de mama, tratadas en el hospital San Juan este año. Porque no tiene un significado muy importante porque yo no tamicé a toda la provincia, entonces lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos un índice de mortalidad por cáncer de mama que es de 18 mujeres cada 100 mil habitantes y está por debajo de la media nacional”.

Durante el mes de octubre se realizaron diversas actividades en la Capital y el interior de la provincia, en la que buscan concientizar e informar a las mujeres sobre esta enfermedad, para que realicen su chequeo anual y poder así combatirla a tiempo.

“El mensaje que queremos que llegue a todas las mujeres es que a cualquiera nos puede tocar, solamente ser mujer y cumplir años es el riesgo que tenemos de tener cáncer de mama, para poder controlarlo necesitamos que todas las mujeres, que no tengan síntomas, una vez al año después de los 40 vaya a su ginecólogo y se hagan una mamografía, para poder tener esa huella digital que nos muestra si podemos llegar a tener esa imagen sospechosa y tratarla a tiempo”

Aseguró que en la provincia cuentan con todos los elementos y profesionales necesarios para poder tratar esta enfermedad.