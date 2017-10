Corpacci respaldó a los candidatos y expresó su optimismo para la elección del domingo

A tres días de los comicios generales del próximo domingo 22 de octubre, la gobernadora Lucía Corpacci expresó su respaldo contundente a los candidatos a senadores; diputados provinciales y nacionales del Frente Justicialista para la Victoria.

La presidenta del PJ se mostró optimista respecto a los resultados electorales que arrojarán las urnas el domingo venidero.

“Este espacio lo formamos todos los que estamos aquí. Compañeros les quiero decir reflexionen en el día de la lealtad, tienen excelentes candidatos para seguir trabajando, no bajen los brazos, a seguir, a pelearla y el domingo quiero venir a festejar con todos ustedes”, manifestó Corpacci durante su visita al departamento de Santa María donde participó de un multitudinario acto por el día de la Lealtad Peronista celebrada el pasado 17 de octubre.

A ganar

En ese contexto, la jefa de Estado mencionó que en esta recta final, todo el PJ- FJV debe trabajar junto y encolumnado al proyecto para ganar las elecciones del domingo y repetir el triunfo de las PASO.

“Necesito que me ayuden a tirar el carro, porque me pesa muchísimo, por eso lo necesito a Raúl (Chico) en el senado y a nuestros candidatos a diputados nacionales y provinciales en las cámaras. No queremos pelear, sino gestionar y que trabajemos juntos”, expresó Corpacci.

Al tiempo que agregó: “No tengo ninguna duda de que aquí estaremos festejando el domingo, porque ya tuvimos una gran victoria en las PASO y estoy convencida que se repetirá. Vamos a llenar urnas completas y que no se cortará ni un solo voto, y cuando pasen las elecciones seguiremos trabajando juntos. Confío en ustedes, en su madurez política, confío en la lealtad de ustedes, no hacia mí, sino hacia el proyecto que representamos todos”, finalizó.

Trabajar para el Triunfo

Por su parte, el ministro de Producción y candidato a senador por el departamento Santa María, Raúl Chico convocó a la dirigencia a trabajar para el triunfo del domingo.

“Esta es la fórmula de la unidad, de las respuestas, fórmula en la que estamos todos y que conduce la compañera Lucía Corpacci. Por eso les pido que nos olvidemos de las ofensas que hemos recibido, agravios, de todos los vidrios rotos, nosotros los perdonamos, sabemos que debemos trabajar por Santa María y por Catamarca”, afirmó Chico.