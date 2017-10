"No entregamos planes a cambio de votos "

En este sentido, explicó que cuando se presentaron en la gerencia de empleo durante la jornada de ayer, él no se encontraba en la entidad y arribaron exigiendo planes de trabajo y microemprendimiento “y me informaron que querían reunirse conmigo”. En consecuencia, Manzi aseguró que nunca se presentaron los vecinos de este movimiento de modo particular y a aparecer en este grupo generan dudas de la real finalidad. “Me parecen prácticas políticas con fines de campaña. Es raro”, aseguró el funcionario.

“Debe quedar claro que no se entregan los proyectos como caramelos y deben pasar por canales administrativos. No hay dádivas y todas las personas que perciben un beneficio de la gerencia de empleo lo hacen estando enmarcadas en un proyecto. Todos cobran enmarcadas en un proyecto aprobado”, expresó.