Corte de energía eléctrica programado para mañana

FECHA: JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017
HORARIO: ENTRE 7 Y 12.30 HORAS
SOLICITADO POR: EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: CHOYA 13,2 kV
ALIMENTACIÓN: E.T. NORTE
MOTIVO: TENDIDO LMT DT 33/13,2kV CD2-CD4-PORTAL DEL NORTE – MANTENIMIENTO GENERAL SETAS, LMT 13,2kV Y PODA.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR CUCHILLA UBICADO EN AVDA. CHOYA Y AVDA. MEXICO HASTA SECCIONADOR CUCHILLA UBICADO EN 22 DE ABRIL Y AVDA. TEREBINTOS Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. MEXICO (FTE. ESCUELA PARQUE AMERICA) Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. CHOYA Y MEXICO (FTE. POLICIA).
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIO RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, ESCUELAS, UBICADAS EN LOS BARRIOS: LA ESPERANZA – B° PARQUE NORTE (ESTE) – B° VALLE DEL INCA – B° MAGISTERIO – B° 11 DE MAYO.
AVDA. MEXICO DESDE PEDRO AGOTE HASTA ESCUELA PARQUE AMERICA.-
CALLE PEDRO AGOTE DESDE AVDA. MEXICO HASTA CALLE LOS JACARANDA.