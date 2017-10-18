Información general

Corte de energía eléctrica programado para mañana

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse este jueves, de 7 a 12.30 horas.

FECHA: JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017

HORARIO: ENTRE  7 Y 12.30  HORAS

SOLICITADO POR: EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.

DISTRIBUIDOR/S: CHOYA 13,2 kV

ALIMENTACIÓN: E.T. NORTE

MOTIVO: TENDIDO LMT DT 33/13,2kV CD2-CD4-PORTAL DEL NORTE – MANTENIMIENTO GENERAL SETAS, LMT 13,2kV Y PODA.

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR CUCHILLA UBICADO EN AVDA. CHOYA Y AVDA. MEXICO HASTA SECCIONADOR CUCHILLA UBICADO EN 22 DE ABRIL Y AVDA. TEREBINTOS Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. MEXICO (FTE. ESCUELA PARQUE AMERICA) Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. CHOYA Y MEXICO (FTE. POLICIA).

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIO RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, ESCUELAS, UBICADAS EN LOS BARRIOS: LA ESPERANZA – B° PARQUE NORTE (ESTE) – B° VALLE DEL INCA – B° MAGISTERIO – B° 11 DE MAYO.

AVDA. MEXICO DESDE PEDRO AGOTE HASTA ESCUELA PARQUE AMERICA.-

CALLE PEDRO AGOTE DESDE AVDA. MEXICO HASTA CALLE LOS JACARANDA.

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