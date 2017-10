Municipales de Capital piden aumento y bono de fin de año

El aumento programado es una presunción de los funcionarios de lo que le fija un gobierno nacional, cuya política es el ajuste y la variable son los trabajadores

En este sentido, Arévalo aseguró que se reunen diariamente con el intendente Jalil y "no vamos a esperar hasta el 2018 para plantear los incrementos salariales". Asimismo se agregó que si se aplicara este aumento, un trabajador municipal solo percibiría 1700 pesos en tres partes.

"La situación no es fácil a pesar de que los municipales tienen uno de los mejores sueldos, muchos están buscando ayudas económicas porque no les alcanza. Hoy estamos pidiendo un bono de fin de año, de 4 mil pesos. El aumento de 3 mil pesos que se dio en mayo ya no alcanza, y lo que se pretende como pauta salarial para el 2018 no es suficiente", finalizó el gremialista.