Cortan ruta pidiendo fuentes de trabajo

"Hasta el momento no hemos tenido la respuesta de ningún político ni de la empresa tampoco, queremos una fuente laboral segura en donde tengamos una jubilación, una obra social porque todos tenemos familia pero hasta ahora no pasó nada, no tuvimos respuesta de ningún lado”, dijo uno de los desocupados.

Los trabajadores marcharán hacia empresas privadas, el municipio, Concejo Deliberante y ESUCO, solicitando fuentes laborales. "Nosotros queremos trabajar y que no salgan a decir cosas que no son porque nosotros somos un grupo de jóvenes, de padres de familia que queremos laburar, no andamos con colores políticos y nada por estilo, queremos por lo menos que se acerquen y digan la cosa está así por lo menos”, apuntó el desocupado.

La medida obedece a un compás de espera solicitado por algunas autoridades.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los desocupados tendrían la intención de volver al piquete, ya que su paciencia se está agotando, tal como lo manifestaron.